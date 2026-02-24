Coraz mniej stacji paliw w Niemczech. Liczba punktów najniższa w historii

Adam Majcherek

Adam Majcherek

W Niemczech działa dziś najmniej stacji paliw od początku prowadzenia statystyk. W niektórych miejscach tankowanie przestaje być oczywistym przystankiem "po drodze" i wymaga planowania. To nie nagły wstrząs, lecz efekt długiego procesu, który zaczyna być odczuwalny poza dużymi miastami. Co stoi za kurczeniem się sieci?

Opuszczona stacja benzynowa z wyblakłym daszkiem i zaniedbaną okolicą, pusty teren otaczają sucha roślinność i betonowe nawierzchnie, w tle pochmurne niebo podkreśla atmosferę porzucenia.
Taki widok może stać się częstszy. W Niemczech liczba stacji paliw jest najniższa w historii.123RF/PICSEL

W skrócie

  • Liczba stacji paliw w Niemczech osiągnęła najniższy poziom w historii, spadając do 14 376 w 2025 roku według danych branżowych.
  • Powodem zamykania stacji są m.in. zbyt niskie marże na paliwie, rosnące koszty pracy i energii oraz konieczność inwestycji w infrastrukturę i bezpieczeństwo.
  • Na rynku dominują coraz większe obiekty z dodatkowymi usługami, a małe stacje znikają zwłaszcza w słabiej zaludnionych regionach.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Niemieckie media informują o rekordowej liczbie zamkniętych stacji paliw. To nie jest nagłe tąpnięcie ani jednorazowe zawirowanie. Liczba stacji paliw w Niemczech spada systematycznie od lat, ale dopiero teraz osiągnęła poziom, który zaczyna być odczuwalny dla kierowców. Co stoi za tym trendem?

Najmniej stacji w historii. Dane są jednoznaczne

Niemieckie media i organizacje branżowe mówią wprost: liczba stacji paliw spadła do historycznego minimum. T-Online podaje, że w 2025 r. w Niemczech działało 14 376 stacji - o 76 mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie przypomina skalę długiego trendu: na początku lat 70. było ich ponad 46 tys., w połowie lat 80. około 20 tys., a potem sieć kurczyła się już wolniej, ale konsekwentnie.

Dane te potwierdza Bundesverband freier und unabhängiger Tankstellen (BFT), czyli niemieckie stowarzyszenie branżowe zrzeszające niezależnych operatorów stacji paliw pokazuje ten sam kierunek w swojej serii danych: 14 442 stacje na początku 2024 r. i 14 376 na początku 2025 r. Z roku na rok z mapy znikają kolejne stacje - nie są w stanie utrzymać rentowności.

Mała stacja nie zarabia: prozaiczne przyczyny zamykania stacji paliw

Sformułowanie o "białych plamach" na mapach stacji paliw wraca w niemieckich publikacjach regularnie. W uproszczeniu chodzi o to, że w słabiej zaludnionych regionach rosną odległości między najbliższymi stacjami, więc tankowanie przestaje być przypadkowym przystankiem "po drodze", a zaczyna wymagać planowania. Tak, jak jeszcze niedawno wyglądało planowanie podróży autem elektrycznym.

To nie dzieje się dlatego, że "nagle zniknęły stacje". Dzieje się dlatego, że małe punkty - szczególnie te bez myjni, gastronomii i dobrze prowadzonego sklepu - mają coraz mniej argumentów finansowych, żeby dalej działać. Z wielu zniknęły nawet bankomaty.

Marże na paliwie są zbyt małe, by utrzymać biznes

Kluczowa zmiana jest banalna: dla operatora stacji paliwo coraz częściej nie jest "produktem, na którym się zarabia", tylko magnesem, który ma przyciągnąć klienta do sklepu. T-Online opisuje to wprost: na litrze paliwa operator zarabia "pojedyncze centy", a trzeba sfinansować personel, dzierżawę i logistykę, więc realne pieniądze robi się w części sklepowej. Dlatego na rynku zostają duże obiekty przypominające bardziej punkty usługowe niż klasyczne stacje sprzed 20-30 lat.

To też tłumaczy, czemu z mapy częściej znikają punkty na wsi: sklep o małym obrocie nie "dźwignie" kosztów stacji, nawet jeśli sama sprzedaż paliwa jest stabilna.

Koszty rosną szybciej niż przychody: energia, praca, inwestycje

Drugim elementem jest kosztowa presja, którą szczególnie mocno odczuwa mały operator. Wzrost kosztów pracy i energii uderza w stacje podwójnie - bo działają w trybie długich godzin, a część usług (oświetlenie, kompresory, myjnie, chłodnie, piece do gastronomii) jest energochłonna.

Do tego dochodzi konieczność inwestowania w infrastrukturę i bezpieczeństwo. Wątek technicznego stanu stacji przewija się w danych TÜV: według informacji przytaczanych przez "Welt" (na podstawie Anlagensicherheitsreport 2025) w 2024 r. w ponad połowie kontrolowanych instalacji wykryto usterki, a 21 proc. stacji miało "poważne braki". Dla właścicieli oznacza to kolejne koszty i ryzyko wyłączeń i często argument, by przestać dokładać pieniędzy do interesu.

Konsolidacja rynku: wygrywają duże koncerny

Rynek stacji w Niemczech od lat się konsoliduje, a sieci preferują lokalizacje, które gwarantują stały ruch i wysoką sprzedaż poza paliwem. Dane branżowe pokazują, że nawet jeśli łączna liczba stacji nie spada dramatycznie w skali jednego roku, to "w środku" dzieje się sporo: małe punkty są usuwane z sieci, część zmienia format, a inne są przebudowywane i rozbudowywane o dodatkowe usługi.

To jest też powód, dla którego statystycznie ogólna liczba stacji nie maleje gwałtownie, a jednocześnie kierowcy w konkretnych powiatach mogą realnie odczuwać pogorszenie dostępności.

Zobacz również:

W nadchodzącym tygodniu należy spodziewać się podwyżek cen paliw na stacjach benzynowych
Wiadomości

Drastyczne zmiany na stacjach. Jedną grupę kierowców zabolą najbardziej

Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

    Większe przebiegi, rzadsze tankowanie

    Jest jeszcze jedna, mniej widowiskowa przyczyna: auta zużywają średnio mniej paliwa niż kiedyś i mają większe zasięgi, więc tankuje się rzadziej. BFT zwraca uwagę, że przy rosnącym parku pojazdów jednocześnie obserwuje się spadek przeciętnych zużyć paliwa i wzrost zasięgów - a to w długim terminie działa na niekorzyść gęstej sieci małych stacji, bo kierowcy wolą wjechać na stację z bogatszym zestawem usług dodatkowych.

    Co to oznacza dla kierowców z Polski?

    Dla polskiego kierowcy jadącego do Niemiec to nie jest temat abstrakcyjny. Na autostradach i przy głównych trasach problem jest zwykle mniejszy - tam rynek broni się skalą i dodatkowymi usługami. Bardziej ryzykowne stają się objazdy przez słabiej zaludnione regiony, zwłaszcza wieczorem i w weekendy, gdy część małych punktów pracuje krócej. T-Online opisuje to jako realną zmianę zachowania: w niektórych miejscach szybki postój na krótkie tankowanie trzeba zastąpić planowaniem.

    Niemiecki "kryzys stacji" to konsekwencja wieloletniej restrukturyzacji: paliwo przestało być produktem o zdrowej marży, koszty prowadzenia obiektu rosną, a rynek premiuje duże formaty z myjnią, gastronomią i sklepem. Na końcu tej selekcji znikają punkty najmniej odporne finansowo - najczęściej tam, gdzie ruch jest lokalny i nie ma dodatkowych usług. Dodatkowym wyzwaniem jest rosnący udział samochodów elektrycznych - coraz większa liczba kierowców w ogóle nie potrzebuje korzystać ze stacji paliw.

    Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczkąINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze