W skrócie Liczba stacji paliw w Niemczech osiągnęła najniższy poziom w historii, spadając do 14 376 w 2025 roku według danych branżowych.

Powodem zamykania stacji są m.in. zbyt niskie marże na paliwie, rosnące koszty pracy i energii oraz konieczność inwestycji w infrastrukturę i bezpieczeństwo.

Na rynku dominują coraz większe obiekty z dodatkowymi usługami, a małe stacje znikają zwłaszcza w słabiej zaludnionych regionach.

Niemieckie media informują o rekordowej liczbie zamkniętych stacji paliw. To nie jest nagłe tąpnięcie ani jednorazowe zawirowanie. Liczba stacji paliw w Niemczech spada systematycznie od lat, ale dopiero teraz osiągnęła poziom, który zaczyna być odczuwalny dla kierowców. Co stoi za tym trendem?

Najmniej stacji w historii. Dane są jednoznaczne

Niemieckie media i organizacje branżowe mówią wprost: liczba stacji paliw spadła do historycznego minimum. T-Online podaje, że w 2025 r. w Niemczech działało 14 376 stacji - o 76 mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie przypomina skalę długiego trendu: na początku lat 70. było ich ponad 46 tys., w połowie lat 80. około 20 tys., a potem sieć kurczyła się już wolniej, ale konsekwentnie.

Dane te potwierdza Bundesverband freier und unabhängiger Tankstellen (BFT), czyli niemieckie stowarzyszenie branżowe zrzeszające niezależnych operatorów stacji paliw pokazuje ten sam kierunek w swojej serii danych: 14 442 stacje na początku 2024 r. i 14 376 na początku 2025 r. Z roku na rok z mapy znikają kolejne stacje - nie są w stanie utrzymać rentowności.

Mała stacja nie zarabia: prozaiczne przyczyny zamykania stacji paliw

Sformułowanie o "białych plamach" na mapach stacji paliw wraca w niemieckich publikacjach regularnie. W uproszczeniu chodzi o to, że w słabiej zaludnionych regionach rosną odległości między najbliższymi stacjami, więc tankowanie przestaje być przypadkowym przystankiem "po drodze", a zaczyna wymagać planowania. Tak, jak jeszcze niedawno wyglądało planowanie podróży autem elektrycznym.

To nie dzieje się dlatego, że "nagle zniknęły stacje". Dzieje się dlatego, że małe punkty - szczególnie te bez myjni, gastronomii i dobrze prowadzonego sklepu - mają coraz mniej argumentów finansowych, żeby dalej działać. Z wielu zniknęły nawet bankomaty.

Marże na paliwie są zbyt małe, by utrzymać biznes

Kluczowa zmiana jest banalna: dla operatora stacji paliwo coraz częściej nie jest "produktem, na którym się zarabia", tylko magnesem, który ma przyciągnąć klienta do sklepu. T-Online opisuje to wprost: na litrze paliwa operator zarabia "pojedyncze centy", a trzeba sfinansować personel, dzierżawę i logistykę, więc realne pieniądze robi się w części sklepowej. Dlatego na rynku zostają duże obiekty przypominające bardziej punkty usługowe niż klasyczne stacje sprzed 20-30 lat.

To też tłumaczy, czemu z mapy częściej znikają punkty na wsi: sklep o małym obrocie nie "dźwignie" kosztów stacji, nawet jeśli sama sprzedaż paliwa jest stabilna.

Koszty rosną szybciej niż przychody: energia, praca, inwestycje

Drugim elementem jest kosztowa presja, którą szczególnie mocno odczuwa mały operator. Wzrost kosztów pracy i energii uderza w stacje podwójnie - bo działają w trybie długich godzin, a część usług (oświetlenie, kompresory, myjnie, chłodnie, piece do gastronomii) jest energochłonna.

Do tego dochodzi konieczność inwestowania w infrastrukturę i bezpieczeństwo. Wątek technicznego stanu stacji przewija się w danych TÜV: według informacji przytaczanych przez "Welt" (na podstawie Anlagensicherheitsreport 2025) w 2024 r. w ponad połowie kontrolowanych instalacji wykryto usterki, a 21 proc. stacji miało "poważne braki". Dla właścicieli oznacza to kolejne koszty i ryzyko wyłączeń i często argument, by przestać dokładać pieniędzy do interesu.

Konsolidacja rynku: wygrywają duże koncerny

Rynek stacji w Niemczech od lat się konsoliduje, a sieci preferują lokalizacje, które gwarantują stały ruch i wysoką sprzedaż poza paliwem. Dane branżowe pokazują, że nawet jeśli łączna liczba stacji nie spada dramatycznie w skali jednego roku, to "w środku" dzieje się sporo: małe punkty są usuwane z sieci, część zmienia format, a inne są przebudowywane i rozbudowywane o dodatkowe usługi.

To jest też powód, dla którego statystycznie ogólna liczba stacji nie maleje gwałtownie, a jednocześnie kierowcy w konkretnych powiatach mogą realnie odczuwać pogorszenie dostępności.

Większe przebiegi, rzadsze tankowanie

Jest jeszcze jedna, mniej widowiskowa przyczyna: auta zużywają średnio mniej paliwa niż kiedyś i mają większe zasięgi, więc tankuje się rzadziej. BFT zwraca uwagę, że przy rosnącym parku pojazdów jednocześnie obserwuje się spadek przeciętnych zużyć paliwa i wzrost zasięgów - a to w długim terminie działa na niekorzyść gęstej sieci małych stacji, bo kierowcy wolą wjechać na stację z bogatszym zestawem usług dodatkowych.

Co to oznacza dla kierowców z Polski?

Dla polskiego kierowcy jadącego do Niemiec to nie jest temat abstrakcyjny. Na autostradach i przy głównych trasach problem jest zwykle mniejszy - tam rynek broni się skalą i dodatkowymi usługami. Bardziej ryzykowne stają się objazdy przez słabiej zaludnione regiony, zwłaszcza wieczorem i w weekendy, gdy część małych punktów pracuje krócej. T-Online opisuje to jako realną zmianę zachowania: w niektórych miejscach szybki postój na krótkie tankowanie trzeba zastąpić planowaniem.

Niemiecki "kryzys stacji" to konsekwencja wieloletniej restrukturyzacji: paliwo przestało być produktem o zdrowej marży, koszty prowadzenia obiektu rosną, a rynek premiuje duże formaty z myjnią, gastronomią i sklepem. Na końcu tej selekcji znikają punkty najmniej odporne finansowo - najczęściej tam, gdzie ruch jest lokalny i nie ma dodatkowych usług. Dodatkowym wyzwaniem jest rosnący udział samochodów elektrycznych - coraz większa liczba kierowców w ogóle nie potrzebuje korzystać ze stacji paliw.

