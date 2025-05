Prosty trik na filtr DPF. Bez tego silnik straci moc

Filtr cząstek stałych (Diesel Particulate Filter) wprowadzono do aut z silnikami wysokoprężnymi w 2006 roku wraz z normą Euro 4. Zadanie tego elementu wydaje się proste - wychwytywanie sadzy i mikroskopijnych cząstek powstających podczas spalania paliwa. W praktyce jednak do jego prawidłowego działania oraz czyszczenia układu konieczny jest specyficzny styl jazdy oraz odpowiednia eksploatacja.

Różne typy filtrów wymagają odmiennego podejścia. Klasyczne filtry DPF, stosowane w większości diesli, potrzebują najwyższych temperatur do skutecznego oczyszczenia. Filtry FAP, używane głównie przez koncern Stellantis (wcześniej PSA), wykorzystują specjalny płyn obniżający temperaturę regeneracji do około 300 stopni Celsjusza. Z kolei filtry GPF w silnikach benzynowych charakteryzują się najłatwiejszym procesem samoczyszczenia dzięki naturalnie wyższym temperaturom spalin.

Wizyta w specjalistycznym warsztacie zajmującym się regeneracją filtrów to wydatek 600-800 zł, ale bez gwarancji długotrwałego efektu. Często problem powraca już po kilkunastu tysiącach kilometrów. Wymiana filtra to znacznie poważniejszy wydatek - od 3 tys. zł za zamiennik w popularnym modelu, do nawet 10 tys. zł za oryginalną część w samochodach premium. Filtr DPF to Passata 2.0 TDI poprzedniej generacji może kosztować nawet około 5 tys. zł.