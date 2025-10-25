Jakie ciśnienie w oponach zimowych? To zależy od auta i temperatury
Zimą opony mają trudniejsze zadanie niż o jakiejkolwiek innej porze roku. Muszą zapewnić przyczepność na śniegu, błocie pośniegowym i mokrej nawierzchni, a jednocześnie radzić sobie z dużymi różnicami temperatur. Dlatego odpowiednie ciśnienie w oponach zimowych ma kluczowe znaczenie - wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale też na trwałość opon i zużycie paliwa.
Spis treści:
- Jak często należy sprawdzać ciśnienie w oponach?
- Zbyt wysokie lub niskie ciśnienie opon to kłopoty
- Jak sprawdzić ciśnienie w oponach zimowych?
Nie ma jednej uniwersalnej wartości dla wszystkich aut - ciśnienie zależy od modelu samochodu, rodzaju opon i obciążenia pojazdu. Właściwe wartości zawsze podaje producent auta. Można je znaleźć:
- na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy,
- na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa,
- w schowku lub instrukcji obsługi.
Zazwyczaj podane są tam dwa zestawy wartości: dla auta z normalnym obciążeniem i dla pojazdu w pełni załadowanego. W sezonie zimowym warto kierować się tym drugim - chłodne powietrze jest gęstsze, a ciśnienie w oponach spada wraz z temperaturą.
Dla przykładu: przy spadku temperatury o 10 stopni Celsjusza ciśnienie w oponach może obniżyć się o ok. 0,1 bara. Dlatego jeśli jesienią ustawimy je zgodnie z instrukcją, zimą może się okazać zbyt niskie.
Jak często należy sprawdzać ciśnienie w oponach?
Zalecenie jest proste - kontrola co najmniej raz na dwa tygodnie. W praktyce wielu kierowców robi to dopiero wtedy, gdy na desce rozdzielczej zapala się kontrolka sygnalizująca zbyt niski poziom ciśnienia. To błąd. Warto również pamiętać o rezerwowym kole - wielu kierowców o nim zapomina, a nieprawidłowe ciśnienie może uniemożliwić jego użycie w sytuacji awaryjnej.
Zbyt wysokie lub niskie ciśnienie opon to kłopoty
Zbyt niskie ciśnienie w oponach to jedna z najczęstszych przyczyn problemów zimą. Auto prowadzi się wtedy niepewnie, wydłuża się droga hamowania, a opony szybciej się zużywają. W ekstremalnych przypadkach może dojść do pęknięcia opony - zwłaszcza przy wyższych prędkościach.
Zbyt wysokie ciśnienie z kolei także nie jest wskazane. Opona ma wtedy mniejszą powierzchnię styku z nawierzchnią, przez co traci przyczepność - szczególnie na śliskiej, zaśnieżonej drodze. Dodatkowo bieżnik zużywa się nierównomiernie, szybciej ścierając się na środku.
Dopuszczalne jest niewielkie zwiększenie ciśnienia - o 0,2-0,3 bara względem zaleceń producenta - zwłaszcza gdy samochód jest rzadko obciążony lub często porusza się z dużymi prędkościami. Taka różnica poprawia efektywność spalania, ale nie powinna być większa.
Jak sprawdzić ciśnienie w oponach zimowych?
Pomiar najlepiej wykonywać przy "zimnych" oponach - czyli przed rozpoczęciem jazdy, gdy samochód stał co najmniej kilka godzin. Po dłuższej trasie powietrze w oponach nagrzewa się i rozszerza, co może zawyżać odczyt nawet o 0,3 bara.
Do kontroli ciśnienia można użyć urządzeń dostępnych na większości stacji benzynowych lub niewielkich manometrów z zestawów samochodowych. W nowoczesnych autach często działa system, który monitoruje ciśnienie na bieżąco - jednak nawet wtedy warto co jakiś czas sprawdzić wartości ręcznie, bo czujniki mogą przekłamywać dane.