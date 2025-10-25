Jakie ciśnienie w oponach zimowych? To zależy od auta i temperatury

Zimą opony mają trudniejsze zadanie niż o jakiejkolwiek innej porze roku. Muszą zapewnić przyczepność na śniegu, błocie pośniegowym i mokrej nawierzchni, a jednocześnie radzić sobie z dużymi różnicami temperatur. Dlatego odpowiednie ciśnienie w oponach zimowych ma kluczowe znaczenie - wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale też na trwałość opon i zużycie paliwa.

Jakie ciśnienie powinny mieć opony zimowe?
Spis treści:

  1. Jak często należy sprawdzać ciśnienie w oponach?
  2. Zbyt wysokie lub niskie ciśnienie opon to kłopoty
  3. Jak sprawdzić ciśnienie w oponach zimowych?

Nie ma jednej uniwersalnej wartości dla wszystkich aut - ciśnienie zależy od modelu samochodu, rodzaju opon i obciążenia pojazdu. Właściwe wartości zawsze podaje producent auta. Można je znaleźć:

  • na naklejce umieszczonej na słupku drzwi kierowcy,
  • na wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa,
  • w schowku lub instrukcji obsługi.

Zazwyczaj podane są tam dwa zestawy wartości: dla auta z normalnym obciążeniem i dla pojazdu w pełni załadowanego. W sezonie zimowym warto kierować się tym drugim - chłodne powietrze jest gęstsze, a ciśnienie w oponach spada wraz z temperaturą.

Dla przykładu: przy spadku temperatury o 10 stopni Celsjusza ciśnienie w oponach może obniżyć się o ok. 0,1 bara. Dlatego jeśli jesienią ustawimy je zgodnie z instrukcją, zimą może się okazać zbyt niskie.

Jak często należy sprawdzać ciśnienie w oponach?

Zalecenie jest proste - kontrola co najmniej raz na dwa tygodnie. W praktyce wielu kierowców robi to dopiero wtedy, gdy na desce rozdzielczej zapala się kontrolka sygnalizująca zbyt niski poziom ciśnienia. To błąd. Warto również pamiętać o rezerwowym kole - wielu kierowców o nim zapomina, a nieprawidłowe ciśnienie może uniemożliwić jego użycie w sytuacji awaryjnej.

Zbyt wysokie lub niskie ciśnienie opon to kłopoty

Zbyt niskie ciśnienie w oponach to jedna z najczęstszych przyczyn problemów zimą. Auto prowadzi się wtedy niepewnie, wydłuża się droga hamowania, a opony szybciej się zużywają. W ekstremalnych przypadkach może dojść do pęknięcia opony - zwłaszcza przy wyższych prędkościach.

Zbyt wysokie ciśnienie z kolei także nie jest wskazane. Opona ma wtedy mniejszą powierzchnię styku z nawierzchnią, przez co traci przyczepność - szczególnie na śliskiej, zaśnieżonej drodze. Dodatkowo bieżnik zużywa się nierównomiernie, szybciej ścierając się na środku.

Dopuszczalne jest niewielkie zwiększenie ciśnienia - o 0,2-0,3 bara względem zaleceń producenta - zwłaszcza gdy samochód jest rzadko obciążony lub często porusza się z dużymi prędkościami. Taka różnica poprawia efektywność spalania, ale nie powinna być większa.

    Jak sprawdzić ciśnienie w oponach zimowych?

    Pomiar najlepiej wykonywać przy "zimnych" oponach - czyli przed rozpoczęciem jazdy, gdy samochód stał co najmniej kilka godzin. Po dłuższej trasie powietrze w oponach nagrzewa się i rozszerza, co może zawyżać odczyt nawet o 0,3 bara.

    Do kontroli ciśnienia można użyć urządzeń dostępnych na większości stacji benzynowych lub niewielkich manometrów z zestawów samochodowych. W nowoczesnych autach często działa system, który monitoruje ciśnienie na bieżąco - jednak nawet wtedy warto co jakiś czas sprawdzić wartości ręcznie, bo czujniki mogą przekłamywać dane.

