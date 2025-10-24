W skrócie Nowe opony zimowe zazwyczaj mają bieżnik o wysokości od 8 do nawet 11 mm, co zapewnia im lepszą przyczepność na mroźnych i śliskich nawierzchniach.

Minimalna wysokość bieżnika dopuszczona przez przepisy to 1,6 mm, lecz zaleca się wymianę opon dużo wcześniej ze względu na bezpieczeństwo.

Stan bieżnika można sprawdzić za pomocą miernika, suwmiarki lub domowych metod, na przykład przy użyciu monety.

Kiedy średnia dobowa temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, można już umawiać wizytę u wulkanizatora (jeśli zmieniamy opony w ramach jednego kompletu obręczy) lub też, mając tylko podstawowe umiejętności, zdecydować się na samodzielną przekładkę całych kół.

Ile bieżnika mają nowe opony zimowe?

Opony zimowe są opracowywane specjalnie pod kątem niskich temperatur - mieszanka, z której są zbudowane ma zupełnie inna właściwości niż ogumienie letnie. Jest bardziej miękka i nie twardnieje w niskich temperaturach, dzięki czemu opona lepiej "klei" się do podłoża. Kolejną kluczową różnicą jest układ nacięć i lameli - mówiąc obrazowo, bieżnik opony zimowej jest bardziej "agresywnie" zbudowany, co ma po prostu służyć temu, by w razie zaśnieżonej lub oblodzonej nawierzchni ogumienie lepiej "wgryzało się" w drogę, a także skuteczniej odprowadzało wodę.

Według przepisów opona może być stosowana do wysokości bieżnika nie mniejszej niż 1,6 mm. Jednak ogumienie z tak zużytym bieżnikiem jest oczywiście mało skuteczne, szczególnie na mokrym i śniegu.

Zasadniczo opony zimowe mają wyraźnie wyższy bieżnik od opon letnich, a także większości opon całorocznych. Przeważnie minimalna wysokość bieżnika nowej opony zimowej wynosi co najmniej 8 mm, ale zdarzają się też takie modele, w których ma on 10, a nawet 11 mm wysokości - wszystko zależy od przeznaczenia opony. Generalnie zasada jest taka, że im bardziej przystosowana do wymagających warunków jest opona, tym wyższy jest jej bieżnik.

Jak sprawdzić wysokość bieżnika opony?

Metod jest kilka, od profesjonalnych po bardziej codzienne. Oczywiście najlepszym sposobem jest pomiar wysokości bieżnika za pomocą specjalnego przyrządu, którego ceny nie są wygórowane i zaczynają się już od 20 zł.

Do pomiaru wysokości bieżnika można też użyć suwmiarki, jednak rezultat może nie być do końca miarodajny - to przez fakt, że szpic na jej końcu jest ostry i wynik może zależeć od siły docisku.

Całkiem skuteczną metodą może być sposób domowy - wystarczy do niego 5-złotowa moneta, ewentualnie dwuzłotówka. W tej pierwszej złoty środek jest otoczony srebrnym pierścieniem, którego szerokość wynosi równe 4 mm. W dwuzłotówce kolory są odwrócone. Stosując metodę "na monetę" trzeba pamiętać o tym, by sprawdzić bieżnik na całej szerokości i kilku miejscach - znaczące różnice w wynikach mogą świadczyć o nierównomiernym zużyciu opon, a to z kolei może być wynikiem na przykład źle ustawionej geometrii.

