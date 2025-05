Jak skasować kontrolkę check engine bez komputera? Prosta metoda z TikToka

Autorka materiału od samego początku nazywa mechaników oszustami, którzy wykorzystują kontrolkę check engine, do naciągania klientów. Twierdzi ona, że standardowa procedura obejmuje wymianę oleju silnikowego, wymianę świec i przewodów zapłonowych, wyczyszczenie układu smarowania w silniku oraz układu dolotowego. Wszystko to kosztuje niemałe pieniądze, ale nie rozwiązuje problemu.

Wracając jednak do samego pomysłu odłączenia akumulatora. Założenie jest takie, że istnieje możliwość, iż check engine świeci się nie ze względu na pojawienie się faktycznej usterki, lecz pojedynczy błąd jakiegoś czujnika. Problem może być jednorazowy i już nie występować, ale nadal być zapisany w sterowniku. Pozbawienie go zasilania może wyczyścić jego pamięć i jeśli faktycznie chodziło o jednostkowy błąd, kontrolka już się nie zaświeci.

Urządzenie podpinamy do złącza OBD-II w samochodzie i możemy w ten sposób odczytać kody błędów, które zwykle łatwo rozszyfrujemy wpisując je w wyszukiwarkę internetową. Pozwoli nam to na zorientowanie się czego dotyczy problem, a także na usunięcie informacji o błędach ze sterownika. Jeśli po niedługim czasie kontrolka check engine znów się zapali, będzie to jasny sygnał, że nie był to jednostkowo wygenerowany błąd i konieczna jest wizyta u mechanika, który dokładnie zdiagnozuje problem.