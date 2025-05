Jak boks dachowy wpływa na zużycie paliwa? Wyniki zaskakują

Boks dachowy to praktyczne rozwiązanie dla kierowców, którzy potrzebują dodatkowej przestrzeni bagażowej podczas rodzinnych wyjazdów czy dłuższych podróży. Najnowsze badania pokazują jednak, że ta wygoda ma swoją cenę – i to niemałą. Zespół ekspertów z Out Of Spec przeprowadził testy, które ujawniły zaskakujący wpływ boksów dachowych na efektywność energetyczną samochodów, zarówno elektrycznych, jak i spalinowych.