Bardzo częstą przyczyną drgań wyczuwalnych na kierownicy, a czasami nie tylko na niej, jest złe wyważenie kół. Charakterystyczne jest to, że pojawia się ono w konkretnym zakresie prędkości.

Co powoduje bicie na kierownicy podczas hamowania?

W rzeczywistości większość przypadków odczuwalnego na kierownicy bicia tarcz spowodowanych jest właśnie błędami popełnianymi przy ich montażu. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę, by po kilku tygodniach jazdy nowe tarcze renomowanej firmy nie zachowywały się dokładnie tak, jak stare?

Najczęstszym powodem bicia tarcz hamulcowych jest niedokładne oczyszczenie piasty. Trzeba pamiętać, że na styku z tarczą powierzchnia piasty powinna być wyszlifowana do gołego metalu, nie może być na niej pozostałości farby, rdzy czy głębokich wżerów. Przykręcając tarczę do nierównej powierzchni dochodzi do jej zwichrowania. W taki sposób, w zaledwie kilka dni, uszkodzić można fabrycznie nowe tarcze.