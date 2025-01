Stracisz zniżki w autocasco nawet jak go nie masz. Pułapka w polisie OC

Ubezpieczyciele oferują różne dodatkowe opcje ubezpieczenia jako dobrowolne dodatki do standardowych polis OC i AC . Są to między innymi ubezpieczenia szyb, opon czy bagażu. Kierowcy wybierający takie dodatkowe polisy zazwyczaj kierują się przekonaniem, że korzystając z nich, nie powoduje to dopisania do ich historii szkodowości nowych przypadków. Jednym słowem - korzystając z “małych” ubezpieczeń nie psują sobie dużego ubezpieczenia. Rzeczywistość może być jednak zaskakująca.

Problem wynika ze sposobu raportowania szkód do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mają obowiązek zgłaszania każdego zdarzenia, niezależnie od jego rodzaju. Co istotne, szkody szybowe przez większość firm raportowane są do bazy UFG jako szkody z polisy AC-Elementy pojazdu. Jako takie mogą mieć więc wpływ na wysokość składki. Dla przykładu - jeśli właściciel auta usuwał szkodę z ubezpieczenia dotyczącego szyb (bo została uszkodzona na skutek kamienia, który wystrzelił spod kół innego pojazdu) to towarzystwa ubezpieczeniowe pobierając raport o historii jego szkodowości nie widzą konkretnie, co spowodowało szkodę, tylko to, że dana osoba ma historię szkodowości z AC.