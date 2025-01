Co to jest start-stop?

Działanie systemu start-stop polega na automatycznym wyłączeniu silnika podczas postoju samochodu (na przykład na światłach lub w korku). Tym samym zużycie paliwa spada, a ponadto ograniczona zostaje emisja spalin. Ma to sens w warunkach miejskich, a w szczególności podczas poruszania się autem w godzinach szczytu.

Należy zaznaczyć, że system start-stop wymaga odpowiedniego akumulatora. Standardowe urządzenia mogą nie poradzić sobie z wielokrotnymi cyklami uruchamiania i gaszenia silnika, których podczas godzinnej przejażdżki przez miasto może być aż kilkadziesiąt. Gdy akumulator ulegnie zużyciu, to wówczas warto pamiętać o tym, by wybrać zamiennik dostosowany do start-stop.

Jak działa system start-stop?

System start-stop znajduje się na wyposażeniu zarówno samochodów z manualną skrzynią biegów, jak i automatów. W przypadku tych pierwszych silnik wyłącza się, gdy zatrzymamy auto, wrzucimy bieg jałowy, a następnie zdejmiemy nogę ze sprzęgła. Ponowne uruchomienie nastąpi, gdy z powrotem naciśniemy sprzęgło.

W autach z automatyczną skrzynią biegów, wyłączenie silnika następuje w momencie, gdy zatrzymamy samochód i przytrzymamy hamulec. Z kolei jego puszczenie spowoduje ponowne uruchomienie silnika.

Czy start-stop niszczy silnik i lepiej go wyłączyć?

Wielu mechaników wskazuje na to, że system start-stop może przyczyniać się do szybszego zużycia silnika oraz niektórych podzespołów, takich jak rozrusznik czy alternator. W przypadku, gdy system start-stop wyłącza jednostkę napędową, działać przestaje również układ smarowania, co jest dość sporym problemem dla silników wyposażonych w turbosprężarkę. Może wówczas dojść do koksowania resztek oleju silnikowego w turbinie. Co ważne – wymiana części w przypadku samochodów z systemem start-stop często jest droższa.

Osoby, które nie chcą korzystać z systemu start-stop, mogą go wyłączyć naciskając odpowiedni przycisk (często oznaczony jako "A OFF" lub "Auto OFF"). Niestety, nie zawsze można zrobić to na stałe, wobec czego konieczne okazuje się każdorazowe dezaktywowanie systemu przy rozpoczynaniu jazdy. W niektórych modelach samochodów zdarza się, że wyłączenie start-stop jest możliwe tylko z poziomu komputera pokładowego.

