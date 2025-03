Żarówki LED to dziś najlepsze rozwiązanie do samochodu

Rozwiązaniem jest zakup zamienników żarówek wykonanych w technologii LED. Dzięki temu można stosunkowo niewielkim kosztem poprawić wydajność oświetlenia. Reflektory z żarówkami LED potrafią emitować wyraźne, białe światło o większej szerokości i długości. Do tego są bardziej wytrzymałe. Typowy zestaw żarówek LED ma realną trwałość od 1,5 do 3 tys. godzin, czyli kilka razy dłużej niż w przypadku tradycyjnych żarówek.

Czasem mogą się wyświetlić komunikaty o usterkach oświetlenia na desce rozdzielczej. To dlatego, że oświetlenie LED pobiera mniej prądu od tradycyjnych żarówek - do zastąpienia żarówki halogenowej o mocy 55 watów wystarczy LED o mocy ok. 20 watów. Można temu zaradzić montując specjalne adaptery symulujące obecność żarówki. Wystarczy je wpiąć w obwód zasilania. Koszt to zaledwie kilkadziesiąt złotych.