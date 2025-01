Szybkie mruganie tych świateł może oznaczać kłopoty. Mandat nawet 3 tys. zł

To dość rzadka usterka, ale kiedy się zdarzy, wielu kierowców ją lekceważy. Tymczasem zbyt szybko migające kierunkowskazy oznaczają zwykle, że żarówka w jednym z nich się przepaliła i wymaga wymiany. Za ignorowanie tego problemu policjanci mogą wystawić mandat, całkiem wysoki, jeśli z powodu przepalonego migacza dojdzie do stworzenia zagrożenia w ruchu lub jeśli w aucie doszło do całkowitej awarii kierunkowskazów.