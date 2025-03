Zanim jednak bezpośrednio przejdziemy do samego typu oświetlenia w samochodzie należy wiedzieć, że występują w nim różne rodzaje. Zupełnie inny typ występuje w światłach drogowych lub mijania, a jeszcze inny przeznaczony jest do kierunkowskazów lub oświetlenia wnętrza pojazdu. Im samochód jest nowszy, tym rozróżnienie poszczególnych technologii staje się znacznie trudniejsze.

Jeszcze kilkanaście lat temu w przednim reflektorze znajdowało się zarówno światło mijania, drogowe, jak i kierunkowskazu. Obecnie coraz rzadziej są one zintegrowane, a dodatkowo wzbogacone zostały o innowacyjne rozwiązania, którymi jest chociaż atrakcyjnie wyglądająca dioda pełniąca funkcję świateł do jazdy dziennej czy system Matrix, który wykorzystuje matrycę diod LED do precyzyjnego sterowania strumieniem świetlnym.