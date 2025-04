Co to jest odma olejowa?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, czym jest odma olejowa - to element układu wentylacji skrzyni korbowej silnika spalinowego. Jest odpowiedzialna za usuwanie nadmiaru gazów, pary olejowej oraz innych niepożądanych substancji, które powstają w wyniku procesu spalania w komorze silnika. Odma zapobiega ich gromadzeniu się nagaru w skrzyni korbowej, co mogłoby prowadzić do poważnych usterek silnika.

W każdym silniku spalinowym wytwarzają się gazy, które nie zawsze są w pełni usuwane przez układ wydechowy. W wyniku niewielkich przecieków między tłokami a cylindrami, do wnętrza skrzyni korbowej mogą przedostawać się opary paliwa i oleju. Odma ma za zadanie odprowadzenie tych gazów z powrotem do układu dolotowego, gdzie są one ponownie spalane w komorze spalania, co dodatkowo pozwala zmniejszyć emisję spalin do atmosfery.

Warto zauważyć, że odma olejowa w samochodzie jest integralną częścią systemu recyrkulacji gazów spalinowych (EGR), który pomaga w redukcji emisji spalin i poprawia efektywność spalania w silniku.

Jakie funkcje pełni odma olejowa w samochodzie?

Odma ma za zadanie odprowadzanie nadmiaru ciśnienia i gazów, które gromadzą się w skrzyni korbowej. Zawory i pierścienie tłokowe, mimo wysokiej precyzji wykonania, nie są w stanie zapewnić absolutnej szczelności, przez co niewielkie ilości gazów i oparów oleju mogą przedostawać się do wnętrza skrzyni korbowej. Odma pozwala na ich usunięcie, zapobiegając zbyt wysokiemu ciśnieniu w silniku.

Poza tym, odma odprowadza opary olejowe i spaliny z powrotem do układu dolotowego. Dzięki temu te gazy są ponownie wykorzystywane w procesie spalania, co zwiększa efektywność pracy silnika i zmniejsza emisję szkodliwych substancji.

Odma kontroluje też ciśnienie w komorze spalania, zapewniając prawidłowy przepływ gazów.

Zatkana odma olejowa - objawy

Skutki zatkanej odmy olejowej mogą być opłakane, dlatego warto zwracać uwagę na niepożądane objawy już dużo wcześniej.

Jednym z najczęstszych problemów z odmą olejową jest zwiększone zużycie oleju silnikowego. Dzieje się tak z prostego powodu, nadmiar oparów oleju może przedostawać się do układu dolotowego, a w niektórych przypadkach również do układu wydechowego. Gdy olej zaczyna dostawać się do komory spalania, gromadzi się nagar, jego zużycie nadmiernie rośnie, a auto zaczyna dymić.

Warto obserwować też wycieki i tzw. “zapocenia”, ponieważ zwiększone ciśnienie oleju z uszczelek lub przewodów, może powodować niekontrolowane wycieki oleju.

Uszkodzona odma może wpłynąć na zanieczyszczenie układu dolotowego, co z kolei prowadzi do problemów z mieszanką paliwową. W rezultacie silnik może zacząć tracić moc.

Kolor spalin jest także ważną wskazówką, że coś niepokojącego dzieję się z odmą olejową. Bardziej "szare" lub "niebieskie" mogą świadczyć o spalaniu oleju w komorze spalania, spowodowanego nieprawidłowym działaniem odmy.

Jak naprawić odma olejową w samochodzie? Ile to kosztuje?

Naprawa odmy olejowej w samochodzie zależy od przyczyny problemu oraz od modelu pojazdu. W wielu przypadkach naprawa polega na wymianie uszkodzonych elementów układu odmy, ale w bardziej skomplikowanych konstrukcjach może skończyć się na wymianie całej odmy.

Warto zacząć od wymiany uszkodzonych uszczelek lub zanieczyszczonych przewodów odmy. Jest to stosunkowo niedrogi zabieg (od 100 do 400 zł), a w wielu przypadkach może pomóc.

Gorzej, gdy odma jest uszkodzona mechanicznie lub zatarła się, wówczas konieczna jest wymiana całego elementu. Może to wymagać demontażu części silnika, co z pewnością zwiększy koszty robocizny. Wymiana samej odmy może kosztować od 500 do nawet 2000 zł, w zależności od rodzaju silnika i marki pojazdu.

Chcą zaoszczędzić można pokusić się o samodzielną naprawę, jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę i narzędzia. Samemu można wymienić elementy odmy, takich jak przewody czy uszczelki. W takim przypadku koszty będą ograniczać się jedynie do zakupu części.

