Droga ekspresowa S11 to jedna z istotniejszych inwestycji na zachodzie naszego kraju. Teraz opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o złożeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dotyczącej budowy blisko 23-kilometrowego odcinka od Siemianic do Gotartowa.

Drogowcy podkreślają, że to ostatni z trzech przygotowywanych do budowy fragmentów trasy między Kępnem i początkiem obwodnicy Olesna, dla którego ruszyła procedura uzyskania decyzji ZRID. Uzyskanie jej pozwoli wykonawcy na rozpoczęcie prac w terenie, ale umożliwi także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.

Zgodnie z planem w ramach inwestycji ma zostać stworzony dwujezdniowy odcinek drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Łączyć się on będzie z fragmentem S11 na wysokości Siemianic w województwie wielkopolskim. Trasa ominie kolejno miejscowości Gołkowice, Byczynę, Biskupice, Sarnów, a także Krzywiznę. W okolicach miejscowości Gotartów droga połączy się z kolejnym budowanym odcinkiem S11 prowadzącym już do początku obwodnicy Olesna. W ramach inwestycji zaplanowano budowę czternastu obiektów inżynierskich, w tym węzła drogowego Byczyna.

Obecnie do dyspozycji jest niemal 220 km drogi ekspresowej S11 (wliczając w to wspólny przebieg z autostradą A2 i drogą S6). Drogowcy chcą jednak, by do 2031 roku cała droga ekspresowa połączyła Kołobrzeg na Pomorzu Środkowym, Koszalin, Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską.

Po ukończeniu wszystkich odcinków trasa będzie liczyła ponad 560 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35 km) oraz odcinkiem obwodnicy Poznania w ciągu A2 (ok. 16 km) prawie 620 km. Ukończenie drogi ekspresowej S11 pozwoli na pokonanie trasy Kołobrzeg - węzeł Piekary Śląskie w nieco ponad 5 godzin. Dziś, korzystając z odcinków dróg S6, S3 i A4, zajmuje to ok. sześć i pół godziny.