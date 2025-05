Obwodnica Oświęcimia to kluczowy odcinek powstający przy okazji budowy drogi ekspresowej S1. Trasa przebiegała będzie od ul. Zatorskiej i Grojeckiej do węzła Oświęcim w Bojszowach Jedlinie. Jezdnia będzie dwupasmowa w obu kierunkach, a wjazd na nią będzie możliwy w sześciu punktach takich, jak węzeł Oświęcim z S1 oraz przez ronda turbinowe przy ulicach Jagiełły, Legionów i Zatorskiej w Oświęcimiu, Wojewódzkiej w Pławach i Wolskiej w Jedlinie.

Inwestycja obejmuje również budowę trzech mostów, znajdujących się na Młynówce, Sole i Wiśle. Przeprawa na Wiśle o długości 432 metrów została ukończona w 2024 roku i stanowi ona symboliczne połączenie pomiędzy dwoma województwami. Obecnie czeka na oddanie do użytku wraz z pozostałą częścią infrastruktury. Pozostałe mosty powinny zostać ukończone do maja 2026 roku, a precyzyjniej - przed oddaniem całej obwodnicy Oświęcimia. Już teraz inwestycja wyceniana jest na około 500 mln zł.

Najbardziej wymagającym etapem budowy jest tunel pod linią kolejową Oświęcim-Czechowice-Dziedzice. Jest to jedna z najbardziej aktywnych linii kolejowych w regionie, po której pociągi kursują praktycznie bez przerwy. Obok torowiska powstaje trzynawowa, ważąca 5 tys. ton konstrukcja, która zostanie przeciśnięta pod torami przy użyciu specjalnej technologii. Inżynierowie zamierzają to zrobić bez konieczności wstrzymywania ruchu kolejowego.

Budowa obwodnicy Oświęcimia została podzielona na cztery części, które sukcesywnie oddawane będą do użytku. Pierwsza z niach, 2,2-kilometrowy fragment od ul. Jagiełły do Zatorskiej, oddana została do użytku w grudniu 2024 roku. Obecnie trwają prace zmierzające do oddania kolejnego fragmentu - od drogi S1 przez most na Wiśle do ronda przy ul. Wojewódzkiej. Możliwe, że już pod koniec czerwca pojadą nim pierwsze samochody.