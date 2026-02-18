Zmiany na kluczowej trasie do Krakowa. Kierowcy utkną w korkach?
Na kierowców podróżujących Zakopianką w rejonie Myślenic czekają kolejne utrudnienia. W związku z trwającą przebudową jednego z kluczowych skrzyżowań ruch na odcinku drogi krajowej nr 7 zostanie czasowo przeorganizowany, co może wydłużyć czas przejazdu i spowodować korki.
W skrócie
- Na Zakopiance w rejonie Myślenic zostanie wprowadzona tymczasową zmianę organizacji ruchu z powodu prac przy budowie węzła.
- Lewa jezdnia w kierunku Krakowa na odcinku około 700 metrów zostanie zamknięta w godzinach od 9.00 do 19.00, ruch będzie odbywał się jednym pasem w każdym kierunku.
- Celem inwestycji jest likwidacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego oraz poprawa bezpieczeństwa i przepustowości trasy.
Prace drogowe i nowa organizacja ruchu na Zakopiance
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w czwartek 19 lutego w rejonie Myślenic nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na popularnej Zakopiance. W związku z pracami przy budowie węzła - obejmującymi m.in. montaż barier energochłonnych - zamknięta zostanie jedna z jezdni.
Utrudnienia będą obowiązywać w godzinach od 9.00 do 19.00. Wyłączona z ruchu zostanie lewa jezdnia w kierunku Krakowa na odcinku około 700 metrów. Cały ruch zostanie skierowany na prawą jezdnię prowadzącą w stronę Zakopanego, gdzie kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku.
Oznacza to ograniczenie liczby pasów z dwóch do jednego w obu kierunkach. Wprowadzone rozwiązanie umożliwi kontynuację robót infrastrukturalnych, jednak może wpłynąć na zmniejszenie przepustowości trasy oraz obniżenie komfortu jazdy, zwłaszcza w godzinach największego natężenia ruchu.
Budowa węzła jest konieczna. Komfort i bezpieczeństwo
Utrudnienia w Myślenicach stanowią część szerszej modernizacji zakopianki, w ramach której powstaje nowoczesny węzeł drogowy. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo oraz usprawnić ruch na jednym z najbardziej obciążonych odcinków trasy.
Jednym z jej głównych celów jest likwidacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego, a także budowa nowych pasów włączenia. Zakres prac obejmuje roboty drogowe związane z przebudową jezdni i nawierzchni oraz przygotowanie terenu pod nową infrastrukturę komunikacyjną.
Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, że w związku z prowadzonymi pracami kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność oraz przygotować się na wolniejszy przejazd w rejonie Myślenic. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu może powodować zwiększone natężenie pojazdów i ograniczenie przepustowości trasy.
Po zakończeniu inwestycji modernizacja ma przynieść wymierne korzyści, w tym usprawnić wjazd na zakopiankę z dróg lokalnych oraz zlikwidować sygnalizację świetlną w kluczowych punktach. Do tego czasu kierowcy powinni jednak uzbroić się w cierpliwość i uwzględniać utrudnienia przy planowaniu podróży.