W skrócie Na Zakopiance w rejonie Myślenic zostanie wprowadzona tymczasową zmianę organizacji ruchu z powodu prac przy budowie węzła.

Lewa jezdnia w kierunku Krakowa na odcinku około 700 metrów zostanie zamknięta w godzinach od 9.00 do 19.00, ruch będzie odbywał się jednym pasem w każdym kierunku.

Celem inwestycji jest likwidacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego oraz poprawa bezpieczeństwa i przepustowości trasy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Prace drogowe i nowa organizacja ruchu na Zakopiance

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w czwartek 19 lutego w rejonie Myślenic nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu na popularnej Zakopiance. W związku z pracami przy budowie węzła - obejmującymi m.in. montaż barier energochłonnych - zamknięta zostanie jedna z jezdni.

Utrudnienia będą obowiązywać w godzinach od 9.00 do 19.00. Wyłączona z ruchu zostanie lewa jezdnia w kierunku Krakowa na odcinku około 700 metrów. Cały ruch zostanie skierowany na prawą jezdnię prowadzącą w stronę Zakopanego, gdzie kierowcy będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku.

Oznacza to ograniczenie liczby pasów z dwóch do jednego w obu kierunkach. Wprowadzone rozwiązanie umożliwi kontynuację robót infrastrukturalnych, jednak może wpłynąć na zmniejszenie przepustowości trasy oraz obniżenie komfortu jazdy, zwłaszcza w godzinach największego natężenia ruchu.

Budowa węzła jest konieczna. Komfort i bezpieczeństwo

Utrudnienia w Myślenicach stanowią część szerszej modernizacji zakopianki, w ramach której powstaje nowoczesny węzeł drogowy. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo oraz usprawnić ruch na jednym z najbardziej obciążonych odcinków trasy.

Jednym z jej głównych celów jest likwidacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego, a także budowa nowych pasów włączenia. Zakres prac obejmuje roboty drogowe związane z przebudową jezdni i nawierzchni oraz przygotowanie terenu pod nową infrastrukturę komunikacyjną.

Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, że w związku z prowadzonymi pracami kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność oraz przygotować się na wolniejszy przejazd w rejonie Myślenic. Tymczasowa zmiana organizacji ruchu może powodować zwiększone natężenie pojazdów i ograniczenie przepustowości trasy.

Po zakończeniu inwestycji modernizacja ma przynieść wymierne korzyści, w tym usprawnić wjazd na zakopiankę z dróg lokalnych oraz zlikwidować sygnalizację świetlną w kluczowych punktach. Do tego czasu kierowcy powinni jednak uzbroić się w cierpliwość i uwzględniać utrudnienia przy planowaniu podróży.

"Interwencja". Parkowali przed blokiem za darmo przez 20 lat. Teraz muszą płacić Polsat News