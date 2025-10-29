W skrócie Ruszyła budowa ostatniego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, która warty jest 264 miliony złotych.

Nowy fragment obejmuje rozbudowaną infrastrukturę - ronda, most, wiadukt kolejowy i półtunel oraz działania proekologiczne.

Kompletna obwodnica odciąży ruch w południowych dzielnicach miasta i umożliwi płynny ruch wokół Wrocławia.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia - ruszył finałowy etap inwestycji

Symboliczne wbicie pierwszej łopaty odbyło się we wtorek na placu budowy nowego odcinka. Jak przekazały władze województwa, droga o długości prawie 3,5 km ma być gotowa za nieco ponad dwa lata. Po jej ukończeniu kierowcy będą mogli przejechać Wrocław w pełnym ringu od zachodu autostradą A8, od południa A4 i od wschodu nową trasą łączącą oba te kierunki.

Projekt to obecnie największa inwestycja drogowa realizowana przez województwo dolnośląskie. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy drogi złożono już w 2012 r., jednak dopiero teraz przedsięwzięcie weszło w fazę realizacji.

Koszt budowy i zakres prac

Budowa ostatniego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia pochłonie 264 mln zł. Jak poinformował dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Mateusz Masłowski, inwestycja jest złożona technicznie i obejmuje liczne elementy infrastrukturalne.

W ramach projektu powstaną cztery ronda, które połączą nową trasę z lokalnymi drogami powiatowymi. Przewidziano też budowę mostu nad rzeką Ślęzą, wiaduktu kolejowego nad linią nr 285 oraz półtunelu mającego ograniczyć hałas w miejscowości Wysoka.

Plan zakłada również realizację ciągu pieszo-rowerowego i dwóch kładek nad drogą. Dodatkowo w ramach prac środowiskowych zaplanowano posadzenie ponad 500 drzew, 2,5 tys. krzewów i wysianie 400 m2 łąki kwietnej.

Obwodnica Wrocławia odciąży zakorkowane dzielnice

Nowy odcinek ma znacząco odciążyć ruch w południowych dzielnicach Wrocławia. Jak zaznaczyła wiceprezydent miasta Renata Granowska, poprawę odczują szczególnie mieszkańcy Ołtaszyna i okolic, gdzie w godzinach szczytu regularnie tworzą się korki.

Pierwszy fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia oddano do użytku w 2013 r. Połączył on miejscowości Siechnice i Łany. Po zakończeniu obecnych prac cała trasa będzie liczyć ok. 30 km i umożliwi płynny przejazd wokół miasta.

Wrocław dołączy do grona miast posiadających pełny system obwodnicowy. Dla Dolnego Śląska to nie tylko poprawa przepustowości dróg, ale również szansa na rozwój gospodarczy i sprawniejszy transport lokalny.

