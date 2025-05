Problem nadmiernej liczby znaków na drogach w Polsce jest od lat sygnalizowany przez ekspertów . Nie tylko tworzą one swoisty bałagan, ale również sprawiają, że niektórzy kierowcy przestają zwracać uwagę na jakiekolwiek drogowskazy. Zjawisko to, określane mianem "deprecjacji", pojawia się, gdy znaki drogowe tracą swoją funkcję informacyjną, stapiając się z otoczeniem. Jak łatwo się domyślić, często skutkuje to powstawaniem niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Tematem powszechnej w Polsce "znakozy" zajęli się niedawno kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. W swoim raporcie podkreślili, że oznakowanie na wielu fragmentach dróg publicznych w kraju prowadzi do tzw. "chaosu informacyjnego". Nieprawidłowo rozmieszczone, zniszczone lub trudne do odczytania znaki, a także dziesiątki reklam zasłaniających oznakowanie, są dowodem na nieskuteczność obecnego systemu zarządzania ruchem drogowym w Polsce.

Wnioski płynące z analizy raportu są jednoznaczne - poruszanie się samochodem po polskich drogach nie należy ani do bezpiecznych, ani do komfortowych, a bałagan w oznakowaniu tylko pogarsza sytuację. Tylko w latach 2022-2023, w promieniu 200 metrów od centrum wspomnianego skrzyżowania w Częstochowie, odnotowano 54 wypadki i kolizje, z czego dwa zdarzenia zakończyły się śmiercią. Policja jako najczęstsze przyczyny tych incydentów wskazała: niezachowanie odpowiedniej odległości między pojazdami, nieustąpienie pierwszeństwa oraz nieprawidłową zmianę pasa ruchu.

Aktualnie trwa analiza zgromadzonych zgłoszeń oraz opracowywanie dokumentacji niezbędnej do usunięcia wybranych znaków. Mimo to, miejsca, gdzie oznakowanie uznawane jest za zbędne, wciąż można zgłaszać. Jak informuje GDDKiA, w najbliższym czasie z polskich dróg ma zniknąć około 9 tysięcy znaków. Choć bez wątpienia jest to krok we właściwym kierunku, eksperci podkreślają, że to zaledwie niewielki początek - szacuje się bowiem, że w Polsce znajduje się już ponad 1,5 miliona znaków drogowych, a liczba ta wciąż rośnie.