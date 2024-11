To będzie najdłuższa droga ekspresowa w Polsce. Jak idą prace?

Spis treści: 01 Droga ekspresowa S8 w kierunku granicy z Czechami

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad aktywnie realizuje projekt budowy drogi ekspresowej S8, która stopniowo zyskuje na długości. Jeśli plany zostaną zrealizowane, wkrótce stanie się najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce. Trasa jest wytyczana wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 8 i będzie łączyć pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie.

Obecnie kierowcy mogą skorzystać z ok. 530 km drogi ekspresowej S8. Trasą, wykorzystującą fragmenty autostrad A8, A1 oraz drogi ekspresowej S2, możemy dojechać z Kobierzyc pod Wrocławiem do przedmieść Białegostoku. Drogowcy pracują jednak nad rozciągnięciem S8 zarówno w stronę granicy z Czechami jak i przejścia granicznego z Litwą.

Droga ekspresowa S8 w kierunku granicy z Czechami

W grudniu zeszłego roku Generalna Dyrekcja ogłosiła przetarg na dwa odcinki realizacyjne od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich o łącznej długości 17,1 km. W marcu tego roku drogowcy poinformowali, że na liczący ok. 9,3 km fragment Łagiewniki Zachód - węzeł Niemcza wpłynęło łącznie osiem ofert, z kolei na odcinek od Niemcza - węzeł Ząbkowice Śląskie Północ dziewięć ofert. W kwietniu tego roku z kolei GDDKiA wybrała wykonawcę, którego zadaniem będzie stworzenie liczącego blisko 14 km odcinka Ząbkowice Śląskie Północ - Bardo. Ta inwestycja będzie kosztować ponad 378 mln złotych. W trakcie prac przygotowawczych jest jeszcze odcinek prowadzący z Barda do Kłodzka.

Zdjęcie Droga ekspresowa S8 ma szanse stać się najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce. / GDDKiA

W październiku tego roku do Wojewody Dolnośląskiego trafiły trzy wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na budowę drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ a Łagiewniki Zachód. Trasa S8 między wspomnianymi węzłami podzielona będzie na następujące fragmenty:

Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski o długości 13,8 km. Za realizację kosztującej 401,1 mln zł inwestycji odpowiada firma PORR. Budowa obejmuje stworzenie m.in. węzła Jordanów Śląski, który będzie łączyć S8 z DK8.

Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód o długości 11,2 km. Zrealizuje go firma Budimex za kwotę 355,6 mln zł. Inwestycja zakłada m.in. zbudowanie dwóch węzłów - Łagiewniki Północ (połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39) oraz Łagiewniki Zachód (połączenie z drogą wojewódzką nr 384).

Zdjęcie Droga ekspresowa S8 w kierunku granicy z Czechami. / WOJCIECH STROZYK/REPORTER / East News

Droga ekspresowa S8 w kierunku granicy z Litwą

Do Rejestru Projektów Budowlanych Drogowych Krajowych (RPBDK) wpisano również rozbudowę północnego odcinka drogi ekspresowej S8, który obejmuje odcinek od Białegostoku do węzła Raczki, gdzie trasa krzyżowałaby się z drogą ekspresową S61. Planowane prace zakładają wykorzystanie fragmentu trasy S19, obejmującego nowy węzeł Białystok Zachód w pobliżu Choroszczy, aż do Dobrzyniewa, oraz dalszy odcinek trasy S16 do Korycina. Całkowita długość tego fragmentu drogi ekspresowej S8 wynosiłaby około 20 kilometrów.

Droga ekspresowa S8. Kiedy zakończenie budowy?

Wrocławski oddział GDDKiA planuje, że powyższe decyzje zostaną wydane w drugim kwartale 2025 roku. Nowe odcinki drogi ekspresowej S8 mają zostać ukończone w czwartym kwartale 2027 roku. Zakończenie całej inwestycji na południu z punktem końcowym w Boboszowie przewidziano na 2030 rok.

Drogowcy podkreślają, że na drodze ekspresowej S8 obowiązują opłaty, ale dotyczą one wyłącznie pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Kierowcy samochodów osobowych mogą podróżować tym odcinkiem drogi całkowicie bezpłatnie.