Zniszczony most w Żywocicach. Kiedy będzie naprawiony?

Most w Żywocicach, znajdujący się w ciągu drogi krajowej numer 45 łączącej Opole z Raciborze, pozwalał przejechać nad rzeką Osobłogą, ale został uszkodzony w czasie powodzi z września tego roku. Od tego czasu przejazd jest zamknięty. Na drugą stronę rzeki można przedostać się jedynie pieszo lub rowerem za pomocą wojskowej kładki.

Jakiś czas temu o moście zrobiło się głośno za sprawą kierowcy Dacii Duster, który zignorował blokadę oraz ostrzeżenia strażaków i próbował przejechać na drugą stronę. Auto wpadło do wyrwy i w niej utknęło, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.

Remont mostu jeszcze się nie rozpoczął. Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotował już szacunkowy kosztorys naprawy. Rzeczniczka oddziału w rozmowie z opolska360.pl przyznała, że pod uwagę brany jest droższy wariant zakładający rozbudowę obiektu. Zaznaczyła jednak, że obecnie trwają konsultacje z Ministerstwem Infrastruktury.

Powiat krapkowicki sam zbuduje nowy most. Decyzja w sprawie pieniędzy od ministerstwa

W związku z tym powiat krapkowicki postanowił wybudować w nowym śladzie nową tymczasową przeprawę, niezależnie od prac prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Starosta krapkowicki, Maciej Sonik, poinformował na swoim profilu w mediach społecznościowych o przekazaniu przez Ministerstwo Finansów blisko 4,4 mln zł na budowę nowej przeprawy. Samorządowiec poinformował również, że w czasie najbliższych obrad rady miasta Warszawy rozpatrywany będzie wniosek o udzielenie powiatowi krapkowickiemu dodatkowego 1 mln zł na tę inwestycję. We wniosku sekretarza miasta stołecznego wskazano, że Warszawa włączy się w pomoc udzielaną powiatowi krapkowickiemu, podobnie jak w przypadku udzielania pomocy "innym podmiotom" poszkodowanym w wyniku powodzi.

Jak zapowiedział starosta, w ramach prac wybudowany zostanie liczący prawie 300 m odcinek łączący ulicę Kozielską w Krapkowicach z drogą wojewódzką 416 w Żywocicach. Przedostanie się na drugą stronę rzeki będzie możliwe dzięki dwóm mostom DMS-65. Powiat wybrał również wykonawcę prac. Nową przeprawę stworzy firma Himmel i Papesch Opole, która ma na swoim koncie m.in. stworzenie tymczasowej przeprawy w Głuchołazach. Starosta zapowiedział również, że przeprawa zostanie stworzona jeszcze w tym roku.

DMS-65. Co to za most?

DMS-65, czyli Drogowy Most Składany, to stalowa konstrukcja modułowa, która pozwala w szybkim tempie odbudować uszkodzone przeprawy lub stawiać mosty zastępcze, kiedy na właściwych konstrukcjach prowadzone są remonty. Choć nazywa się go mostem tymczasowym, to w rzeczywistości ta konstrukcja może wytrzymać wiele lat. Najlepszym przykładem jest tutaj choćby sytuacja sprzed ponad 20 lat z Krakowa. Przeprawa stworzona za pomocą mostu DMS-65 w latach 1999-2002 obsługiwała ruch w czasie remontu Mostu Dębnickiego.