S8 Jordanów - Łagiewniki. Trwa budowa odcinka drogi ekspresowej

Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 między Jordanowem Śląskim a Łagiewnikami jest obecnie zaawansowana w ponad 15 proc. Odcinek ma długość nieco ponad 11 km i stanowi część planowanej trasy ekspresowej łączącej Wrocław z Kłodzkiem. Zgodnie z zapowiedziami resortu infrastruktury, kierowcy pojadą tym fragmentem za niespełna dwa lata.

W ramach inwestycji powstaną dwa pasy ruchu w obu kierunkach, pas rozdziału oraz nowoczesna infrastruktura bezpieczeństwa. Przewidziano także budowę węzłów, przepustów i ekranów akustycznych. Koszt realizacji odcinka Jordanów - Łagiewniki wynosi 355,6 mln zł.

To jeden z siedmiu fragmentów powstającej drogi S8 pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem. Łączny koszt całej inwestycji to około 2,7 mld zł. Środki pochodzą z budżetu państwa.

Budowa S8 Wrocław - Kłodzko

Docelowo trasa S8 z Wrocławia do Kotliny Kłodzkiej będzie mieć 86 km długości. W realizacji znajduje się obecnie 55 km. Pięć odcinków jest już w budowie, jeden znajduje się na etapie przetargu, a ostatni między Bardem a Kłodzkiem jest w przygotowaniu.

W ostatnich miesiącach wydano trzy decyzje ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Pierwszy z nich obejmuje odcinek Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe o długości 7,5 km, którego koszt to 309,8 mln zł. Drugi, pomiędzy Kobierzycami Południe a Jordanowem Śląskim, o długości 14 km, wyceniono na 401,1 mln zł.

Wszystkie trzy odcinki mają być gotowe w trzecim kwartale 2027 roku. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że inwestycja jest priorytetem dla regionu.

Po zakończeniu prac nowa S8 połączy się z istniejącym odcinkiem tej trasy biegnącym od Białegostoku, co znacząco poprawi dostępność komunikacyjną południowo-zachodniej Polski.

"Droga śmierci" zniknie z mapy. Bezpieczeństwo priorytetem

Droga krajowa nr 8 od lat uchodzi za jedną z najbardziej niebezpiecznych w regionie. Mieszkańcy powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego nazywają ją drogą krzyżową lub drogą śmierci. Według marszałka województwa dolnośląskiego Pawła Gancarza niemal każdego dnia dochodzi tam do kolizji lub wypadków.

Na konieczność modernizacji wskazuje również wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, przypominając, że społeczne starania o budowę nowej trasy rozpoczęły się jeszcze w 2015 roku.

Nowa ekspresówka ma nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo ruchu, ale także odciążyć okoliczne miejscowości i ograniczyć hałas. W planach jest również budowa tunelu na ostatnim odcinku między Bardem a Kłodzkiem, co ma dodatkowo usprawnić przepływ pojazdów.

