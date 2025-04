Wystarczyło kilka dni wyższych temperatur by nawierzchnia na fragmentach starej Zakopianki między Rabką Zdrój a Rdzawką po prostu zaczęła się rozpływać. O alarmującej sytuacji donosi Radio Kraków.

Do redakcji zgłaszali się kierowcy, którzy dostrzegli problem na odcinku, na którym niedawno przeprowadzano remont i wypełniano ubytki w nawierzchni. Wystarczył lokalny wzrost temperatury do 28 stopni i już pojawił się problem z łataną powierzchnią - asfalt zaczął się topić.

To nie jest typowa sytuacja. Taka mieszanka powinna być gotowa na o wiele wyższe temperatury. Nasz wykonawca już tam pracuje.

Michna zapewnia, że na miejsce został wezwany wykonawca remontu, który ma sprawdzić co się dzieje i wyjaśnić, jaka jest przyczyna tej wpadki. Póki co na felernym odcinku wprowadzono ograniczenie prędkości do 60 km/h.