Spis treści: Odcinkowy pomiar prędkości na A4. Gdzie staną kamery? Jak działa odcinkowy pomiar prędkości? Kiedy ruszy nowy system pomiaru prędkości na A4?

Odcinkowy pomiar prędkości na A4. Gdzie staną kamery?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że urządzenia zostaną zainstalowane w dwóch lokalizacjach na terenie województwa opolskiego. Pierwszy odcinek, o długości 15 km, obejmie trasę między węzłem Opole Zachód a Miejscem Obsługi Podróżnych w Prószkowie. Drugi, liczący 13 km, powstanie między węzłem Krapkowice a MOP Góra Świętej Anny.

Jak podkreśla Główny Inspektorat Transportu Drogowego, wybór miejsc nie jest przypadkowy. To właśnie na tych fragmentach autostrady dochodzi do największej liczby kolizji i przypadków przekroczenia prędkości. Szczególnie niebezpieczny jest rejon Góry Świętej Anny, gdzie w 2024 roku odnotowano aż 84 zdarzenia drogowe.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

System odcinkowego pomiaru prędkości rejestruje czas, w jakim pojazd pokonuje dystans między dwiema bramownicami. Na podstawie tych danych system automatycznie oblicza średnią prędkość przejazdu.

Jeśli jest ona wyższa niż dopuszczalna, informacje o kierowcy trafiają do systemu CANARD Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który wystawia mandat.

To rozwiązanie ma ograniczyć ryzykowne zachowania, zwłaszcza na długich prostych odcinkach autostrady, gdzie kierowcy często przekraczają prędkość o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Dzięki temu ruch ma stać się bardziej płynny i przewidywalny.

Kiedy ruszy nowy system pomiaru prędkości na A4?

Montaż kamer na autostradzie A4 to element ogólnopolskiego programu rozbudowy systemu nadzoru ruchu drogowego. Projekt jest finansowany z Krajowego Planu Odbudowy i obejmuje kilkadziesiąt lokalizacji w całej Polsce.

Zgodnie z zapowiedziami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, wszystkie nowe systemy zostaną uruchomione do połowy 2026 roku. Wcześniej urządzenia przejdą testy techniczne i proces kalibracji.

Jak informuje GITD, system ma objąć nie tylko autostrady, ale również drogi ekspresowe i krajowe. Odcinkowy pomiar prędkości będzie kontrolował zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL