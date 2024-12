Nowa droga ekspresowa przez Mazury. To pierwszy taki projekt w Polsce

Budowa nowej trasy S16 łączącej Olsztyn z Biskupcem stanowi jedną z kluczowych inwestycji drogowych na terenie Warmii i Mazur. Modernizacja intensywnie eksploatowanej trasy nie tylko podniesie komfort podróżowania, ale także znacząco zwiększy poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie to pierwszy projekt GDDKiA w Polsce dla którego wdrożono zaktualizowane dokumenty kontraktowe w sprawie przepisów techniczno-budowlanych. Co to oznacza?

Zdjęcie Nowa droga ekspresowa przez Mazury. To pierwszy taki projekt w Polsce / GDDKiA