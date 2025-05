Unia zmienia przepisy o CO2 dla samochodów. Zapadły ważne decyzje

Rada UE oficjalnie zatwierdziła zmianę sposobu naliczania kar za emisję CO2 od nowych samochodów. Przyjęte przepisy zapewniają producentom większą elastyczność w dostosowaniu oferty do obowiązujących od 1 stycznia 2025 roku limitów. Nie jest to jednak krok w tył na drodze do elektromobilności, a raczej forma kredytowania przemysłu motoryzacyjnego. Zmiana zakłada, że pierwsze kary za przekroczenie obecnych limitów naliczone zostaną dopiero w 2028 roku.