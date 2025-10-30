Spis treści: Droga ekspresowa S79 - najkrótsza "eska" w kraju S79. Ważna trasa dla Warszawy i Lotniska Chopina S79 w planach Trasy N-S. Będzie częścią większego projektu

Droga ekspresowa S79 - najkrótsza "eska" w kraju

Droga ekspresowa S79 liczy zaledwie 4,9 km, co czyni ją najkrótszą trasą ekspresową w Polsce. Stanowi połączenie między ulicą Marynarską na warszawskim Mokotowie a trasą S2 - Południową Obwodnicą Warszawy (POW). Łączy tzw. Mordor - jedno z największych centrów biurowych w kraju z siecią tras ekspresowych prowadzących w kierunku Krakowa, Katowic i Lublina.

Warto jednak zaznaczyć, że niektóre źródła podają długość 7,5 km. Wynika to z faktu, że część kierowców traktuje jako S79 cały ciąg komunikacyjny od ul. Marynarskiej aż do węzła z trasą S2, włącznie z tzw. łącznikiem lotniskowym. Oficjalnie jednak zgodnie z danymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad status drogi ekspresowej posiada jedynie 4,9-kilometrowy odcinek między węzłem Marynarska a Warszawa Lotnisko.

Budowę rozpoczęto w 2009 roku. Umowę z wykonawcą, konsorcjum TEERAG-ASDAG Polska i Intop Tarnobrzeg GDDKiA podpisała 10 sierpnia 2009 r. Inwestycja obejmowała zarówno odcinek S79, jak i fragment trasy S2, a jej łączny koszt wyniósł 1,12 mld zł.

Pierwszy fragment Marynarska-MPL Okęcie (2 km) oddano do ruchu 14 czerwca 2013 r., a pozostały odcinek do węzła Warszawa Lotnisko (3 km) 6 września 2013 r. Od tego momentu S79 stała się jednym z najważniejszych łączników komunikacyjnych w południowej części stolicy.

S79. Ważna trasa dla Warszawy i Lotniska Chopina

S79 odgrywa kluczową rolę w układzie drogowym Warszawy. Umożliwia szybki dojazd z Mokotowa i Służewca do Lotniska Chopina oraz Południowej Obwodnicy Warszawy, co znacząco skraca czas podróży i zmniejsza natężenie ruchu w centrum.

Dla wielu kierowców trasa jest niepozorna, ale niezbędna. Kiedy w 2021 roku prowadzono prace utrzymaniowe w rejonie Okęcia, okolica momentalnie zakorkowała się, co pokazało, jak ważną funkcję pełni ten krótki odcinek. Droga powstała w ramach modernizacji układu komunikacyjnego stolicy przed uruchomieniem nowego terminala Lotniska Chopina.

S79 w planach Trasy N-S. Będzie częścią większego projektu

W przyszłości S79 ma stać się fragmentem planowanej Trasy N-S (Północ-Południe). Nowa arteria, o długości około 10 km, połączy Południową Obwodnicę Warszawy (S2) z Trasą Armii Krajowej (S8) i dalej z wylotem na Gdańsk (S7). Ma być bezkolizyjną trasą klasy GP (główna przyspieszona) i stanowić jedno z najważniejszych połączeń północ-południe w stolicy.

Planowany przebieg trasy prowadzi głównie wzdłuż linii kolejowej radomskiej. Arteria ma przecinać m.in. ulice Woronicza, Żwirki i Wigury, Grójecką oraz Aleje Jerozolimskie, a następnie przechodzić estakadami przez Odolany i Wolę w kierunku Trasy AK. Jej przedłużenie w stronę drogi ekspresowej S7 ma w przyszłości umożliwić wygodny wylot z Warszawy w stronę Trójmiasta.

Trasa N-S ma rozładować ruch w centralnych dzielnicach i odciążyć kluczowe punkty komunikacyjne, w tym rondo Zesłańców Syberyjskich i Aleje Jerozolimskie. W nowym układzie drogowym S79 pełniłaby rolę południowego wlotu do tej trasy, spajając sieć warszawskich dróg ekspresowych.

Na razie nie wiadomo, kiedy inwestycja ruszy. Według wstępnych zapowiedzi miasta, dokumentacja projektowa ma powstać po 2026 roku, a budowa rozpocząć się w kolejnym dziesięcioleciu.

