Decyzja środowiskowa została wydana pod koniec sierpnia 2023 roku, ale wpłynęło od niej kilka odwołań. Co ciekawe, jedno z nich złożyła GDDKiA. Drogowcy tłumaczyli taki krok faktem, że RDOŚ nie uwzględniło części złożonych wyjaśnień. "W oparciu o uzasadnienie do odwołania, nasze postulaty zostały uznane przez RDOŚ za zasadne już w momencie przekazania odwołań do GDOŚ (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – przyp. red.). Oznacza to, że odwołanie złożone przez GDDKiA nie miało na celu unieważnienia DŚU, a jedynie uporządkowanie kwestii formalnych" – tłumaczą przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.