Umowa na realizację odcinka drogi ekspresowej S74 od węzła Kielce Zachód do węzła Kielce Bocianek podpisana została w 2023 toku. W 2024 roku z kolei wykonawca złożył do Wojewody Świętokrzyskiego wniosek o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej). Jej wydanie nie tylko pozwoli na rozpoczęcie budowy, ale także umożliwi wypłatę odszkodowań za nieruchomości. W styczniu 2025 r. natomiast wojewoda poinformował o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku. GDDKiA planuje, że budowa ruszy jeszcze w tym roku.

Nowy odcinek drogi ekspresowej S74 nie będzie zbyt długi – liczy raptem pięć kilometrów – ale niezwykle ważny. Połączy bowiem zbudowane już węzły Kielce Zachód (na skrzyżowaniu z drogą S7) oraz Kielce Bocianek (wybudowany w ramach S74 Kielce – Cedzyna). Trasa nie tylko ułatwi wjazd do Kielc z S7 (łączącej Warszawę i Kraków), ale także połączy dwa odcinki S74, czyli budowany obecnie Mniów – Kielce Zachód z już istniejącym Kielce – Cedzyna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada, że nowa trasa ułatwi mieszkańcom województwa świętokrzyskiego komfortowy wjazd do Kielc, a także sprawne skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi w mieście.

Co więcej nowy odcinek przełoży się na znaczne skrócenie czasu przejazdu między węzłami Kielce Zachód i Kielce Bocianek. Obecnie trwa to 30 minut. Po ukończeniu tego pięciokilometrowego czas ten skróci się dziesięciokrotnie – do trzech minut. Ponadto drogowcy zwracają uwagę, że likwidując konieczność przejazdu miejskimi ulicami oraz w ten sposób oddzielają ruch tranzytowy od lokalnego odcinek S74 doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu nie tylko kierowców, ale także rowerzystów, pieszych czy pasażerów komunikacji miejskiej.