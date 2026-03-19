W skrócie GDDKiA podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S8 między Bardem a Kłodzkiem, obejmującą analizę trzech wariantów przebiegu trasy.

Przygotowywana dokumentacja musi zostać dostosowana do aktualnych przepisów i obejmie nową prognozę ruchu oraz całoroczną inwentaryzację przyrodniczą.

Budowa trasy S8 Wrocław-Kłodzko podzielona jest na siedem odcinków, z których dla kilku fragmentów podpisano już umowy i wydano decyzje ZRID.

GDDKiA zawarła umowę z firmą Databout na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej. To kluczowy etap przygotowań, który pozwoli określić przebieg ostatniego odcinka trasy pomiędzy Bardem a Kłodzkiem. Warto zaznaczyć, że w latach 2017-2021 opracowano dokumentację dla całej S8, jednak ten fragment został wyłączony i wymaga nowego podejścia. Wartość kontraktu wynosi blisko 9 mln zł, a czas realizacji określono na 36 miesięcy.

Trzy warianty trasy S8. Tunel wciąż w grze

Projektanci będą analizować trzy możliwe przebiegi drogi. W grę wchodzi wariant bez tunelu, wariant tunelowy oraz przebieg zbliżony do obecnej drogi krajowej nr 8. Każda z wytyczonych tras zostanie oceniona pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym, aby wybrać rozwiązanie, które będzie najbardziej racjonalne, ale jednocześnie możliwe do realizacji.

Stare dane to za mało. Trasa S8 Wrocław-Kłodzko zostanie przeanalizowana od nowa

Z uwagi na upływ czasu konieczna będzie aktualizacja wcześniejszych analiz. W ramach prac przygotowana zostanie nowa prognoza ruchu oraz przeprowadzona całoroczna inwentaryzacja przyrodnicza. Dokumentacja musi również uwzględniać zmienione przepisy techniczno-budowlane, które obowiązują od 2022 r.

Mapa trasy S8 z Wrocławia do Kłodzka. GDDKiA materiały prasowe

S8 Wrocław-Kłodzko. Inwestycja podzielona na siedem etapów

Budowa całej trasy S8 między Wrocławiem a Kłodzkiem została podzielona na siedem odcinków o łącznej długości około 80 km. Droga będzie przedłużeniem istniejącej ekspresówki kończącej się dziś w rejonie Kobierzyc i docelowo połączy południe Dolnego Śląska z resztą kraju. Trasa ma mieć po dwa pasy ruchu w każdym kierunku oraz pasy awaryjne. W przyszłości możliwa będzie jej rozbudowa o trzeci pas na części odcinków.

Na jakim etapie jest budowa S8 Wrocław-Kłodzko?

Fragment pomiędzy Kobierzycami a Łagiewnikami podzielono na trzy odcinki realizacyjne. Umowy z wykonawcami GDDKiA podpisała w grudniu 2023 r., a obecnie trwają prace projektowe. Odcinek o długości 7,5 km pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ i Kobierzyce Południe realizuje Strabag Infrastruktura Południe. Kolejny fragment - liczący 13,8 km między węzłami Kobierzyce Południe i Jordanów Śląski - buduje firma PORR, a odcinek o długości 11,2 km pomiędzy Jordanowem Śląskim a węzłem Łagiewniki Zachód realizuje Budimex. Dla wszystkich tych fragmentów wydano już decyzje ZRID.

W styczniu GDDKiA podpisała również umowę na odcinek Łagiewniki Zachód-Niemcza o długości 9,3 km. Zadanie realizuje Budimex, a wartość kontraktu wynosi blisko 384 mln zł. Kolejny fragment - między Niemczą a Ząbkowicami Śląskimi o długości 7,9 km - realizuje Mostostal Warszawa. W listopadzie 2025 r. wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID, a jej uzyskanie planowane jest w drugiej połowie roku.

Za odcinek Ząbkowice Śląskie-Bardo - liczący prawie 14 km - odpowiada Grupa Mirbud. Umowę podpisano w czerwcu 2024 r., a w kwietniu 2025 r. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Jej uzyskanie planowane jest jeszcze w pierwszej połowie roku.

