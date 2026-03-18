W skrócie GDDKiA i Ministerstwo Infrastruktury zwróciły się do UOKiK w sprawie podwyżek opłat na koncesyjnych odcinkach autostrad A2 i A4.

Na odcinku autostrady A2 zarządzanym przez Autostradę Wielkopolską opłata za przejazd wzrosła do 120 złotych, a od 1 kwietnia planowana jest podwyżka na A4 Katowice – Kraków.

Umowa koncesyjna na odcinek A2 wygasa za 11 lat, natomiast na odcinku A4 Katowice-Kraków w marcu 2027 roku zarządzanie przejmie GDDKiA z deklaracją zniesienia opłat za przejazd pojazdów osobowych i motocykli.

Od 11 marca na koncesyjnych odcinkach autostrady A2 zarządzanych przez Autostradę Wielkopolską obowiązuje nowy cennik. Zgodnie z nim pokonanie wszystkich trzech odcinków A2 zarządzanych przez Autostradę Wielkopolską kosztuje dziś kierowców aut osobowych 120 złotych. Przejazd każdego z trzech odcinków długości około 50 km wyceniony został aż na 40 zł od samochodu. Jakby tego było mało, od 1 kwietnia wzrosnąć też mają opłaty za przejazd autostrady A4 Katowice-Kraków zarządzanej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Ubiegłotygodniowa podwyżka zbulwersowała kierowców i wywołała ostrą reakcję Ministerstwa Infrastruktury. Minister Dariusz Klimczak ogłosił wówczas, że zlecił GDDKiA zbadanie, czy wcześniejsze zerwanie kontraktu z koncesjonariuszem jest możliwe i jakie koszty poniósłby z tego tytułu Skarb Państwa.

UOKiK bierze się za opłaty autostradowe. Na celowniku A2 i A4

Teraz, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET minister nieco spuścił z tonu i stwierdził, że "chciałby porozumieć się z zarządcą tej drogi". Dodał jednak, że "w odróżnieniu od swoich poprzedników nie zamierza na to patrzeć przez palce".

Przyznał natomiast, że sama umowa koncesyjna z lat 90-tych jest tak "fatalnie skonstruowana", i że "Państwo Polskie nie ma nic do powiedzenia".

W jaki sposób szef resortu infrastruktury zamierza więc nakłonić zarząd Autostrady Wielkopolskiej do obniżenia cen na koncesyjnych odcinkach A2?

"Ja uważam, że są pewne sposoby. Nie chciałbym o nich mówić publicznie, dopóki nie dogram szczegółów, ale już część czynności wdrożyliśmy. M.in. GDDKiA i Ministerstwo Infrastruktury zwróciły się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pismem, czy rzeczywiście zarządca tej autostrady nie wykorzystuje swojej pozycji monopolistycznie i czy te opłaty nie są zbyt wywindowane" - stwierdził Klimczak w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Autostrada Wielkopolska z kolejnymi podwyżkami. 120 zł za 150 km A2

Jeszcze przed wejściem w życie nowego cennika przedstawiciele Autostrady Wielkopolskiej tłumaczyli w komunikacie, że:

"Decyzja dotycząca waloryzacji stawek opłat została podjęta w oparciu o analizę rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, obsługi długu oraz realizowanych projektów inwestycyjnych"

Firma broni decyzji o kolejnych podwyżkach argumentując, że "w ostatnich miesiącach odnotowano wyraźny wzrost kosztów operacyjnych, obejmujący m.in. wydatki na bieżące prace utrzymaniowe, odtworzeniowe oraz obsługę długu".

Kiedy koniec opłat na A2 i A4?

Umowa koncesyjna na zarządzanie wspomnianymi odcinkami A2 przez Autostradę Wielkopolską wygasa dopiero za 11 lat. W dużo lepszej sytuacji zdają się być kierowcy często podróżujący podkrakowskim fragmentem autostrady A4, na zarządzanym przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. odcinku Katowice-Kraków. Umowa koncesyjna na ten odcinek wygasa w marcu 2027 roku, gdy zarząd nad drogą przejmie GDDKiA.

Szefostwo Ministerstwa Infrastruktury wielokrotnie deklarowało, że po przejęciu autostrady przez państwo, tak samo jak na pozostałych fragmentach zarządzanych przez GDDKiA, opłaty za przejazd pojazdów osobowych i motocykli na A4 pod Krakowem mają zostać zniesione. Minister Klimczak potwierdził taki plan w rozmowie z red. Rymanowskim.

Zawrócił i pojechał pod prąd ekspresówką - sądowy finał Policja