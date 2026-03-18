W skrócie Wojewoda Świętokrzyski wydał decyzję ZRID dla odcinka S74 Kielce Zachód-Kielce, umożliwiając rozpoczęcie budowy około 5 km trasy ekspresowej.

Nowy odcinek S74 połączy węzły Kielce Zachód na trasie S7 oraz Kielce Bocianek na istniejącym fragmencie S74, poprawiając komunikację w regionie.

W ramach inwestycji powstaną dwa węzły, dwa tunele oraz chodniki i ścieżki rowerowe na trasie o długości 5 km za około 1 mld zł.

Wydana decyzja ZRID nie tylko pozwala rozpocząć roboty budowlane, ale również określa granice terenu przeznaczonego pod inwestycję i uruchamia procedurę odszkodowawczą dla właścicieli nieruchomości przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa. Postępowanie w tej sprawie poprowadzi Wojewoda Świętokrzyski, a wysokość odszkodowań określą niezależni rzeczoznawcy majątkowi. Na tej podstawie wydane zostaną decyzje administracyjne, a środki wypłaci Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jest decyzja dla ważnego fragmentu drogi S74. Powstanie brakujący odcinek w Kielcach

Nowy odcinek S74 połączy dwa kluczowe węzły - Kielce Zachód na trasie S7 oraz Kielce Bocianek na istniejącym fragmencie S74. To inwestycja o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale również regionalnym i międzyregionalnym. Trasa umożliwi sprawny wjazd do Kielc z drogi ekspresowej S7, łączącej Warszawę z Krakowem, a także zepnie w całość dwa odcinki S74 - budowany Mniów-Kielce Zachód oraz funkcjonujący już odcinek Kielce-Cedzyna.

Odcinek ten ułatwi dojazd do węzłów autostradowych w rejonie Łodzi oraz przejść granicznych w województwie podkarpackim. Z kolei dla Kielc oznacza lepsze skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi i kluczowymi punktami miasta. Rozpoczęcie prac planowane jest na kwiecień.

Przez Kielce przejedziesz w kilka minut. To kluczowa inwestycja drogowa w regionie

Jednym z najważniejszych efektów inwestycji będzie znaczące skrócenie czasu przejazdu przez miasto. Po zakończeniu budowy pokonanie odcinka między węzłem Kielce Zachód a węzłem Bocianek zajmie zaledwie kilka minut.

Dziś przejazd - szczególnie w godzinach szczytu - trwa kilkukrotnie dłużej. Nowa droga pozwoli oddzielić ruch tranzytowy od lokalnego, a ruch wewnątrzmiejski przejmą nowe ulice po obu stronach ekspresówki, które zostaną włączone w istniejącą sieć drogową. Co ważne, inwestycja realizowana będzie w śladzie obecnej DK74.

Na S74 powstaną dwa węzły i dwa tunele

W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe - Kielce Herby i Kielce Skrzetle - oraz dwa tunele. Dłuższy o długości około pół kilometra powstanie między ulicami Klonową a Warszawską. To rozwiązanie zostało wprowadzone w odpowiedzi na postulaty mieszkańców i ma ograniczyć wpływ inwestycji na otoczenie.

Oprócz tego zaplanowano m.in. wiadukt nad S74 w ciągu ulicy Transportowców, rondo nad krótszym tunelem pod ulicą Olszewskiego oraz wiadukt w ciągu DK73 w rejonie węzła Kielce Bocianek. Wzdłuż całej trasy powstaną również chodniki i ścieżki rowerowe - o długości odpowiednio 13 i 10 km - także na odcinkach, gdzie dotychczas ich brakowało.

Odcinek S74 o długości 5 km pochłonie miliard złotych

Koszt realizacji odcinka S74 Kielce Zachód-Kielce wynosi około 1 mld zł. Inwestycja finansowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. Skala projektu wynika z ogromnego natężenia ruchu - według Generalnego Pomiaru Ruchu przez Kielce drogą krajową nr 74 przejeżdża codziennie ponad 34 tys. pojazdów.

S74 w województwie świętokrzyskim. Największy plac budowy w regionie

Odcinek w Kielcach to tylko część większego projektu. W województwie świętokrzyskim trwa realizacja drogi ekspresowej S74 o łącznej długości około 100 kilometrów. Na odcinku Mniów-Kielce o długości 16,4 km roboty są już zaawansowane, a kolejne fragmenty czekają na decyzje ZRID.

Z kolei w minionym roku zakończono prace projektowe dla odcinka Cedzyna-Łagów, czyli najdłuższego fragmentu drogi ekspresowej w woj. świętokrzyskim (30 km) i najdroższej inwestycji w historii regionu (1,1 mld zł), co umożliwiło złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wnioski rozpatrywane są również dla odcinków S74 od granicy woj. świętokrzyskiego i łódzkiego - Mniów (27,5 km) oraz Łagów-Opatów (18,3 km).

Rozpoczęcie robót budowlanych na tych odcinkach planowane jest w 2026 r. Łączna wartość wszystkich inwestycji przekracza 4,2 mld zł.

