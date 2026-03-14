W skrócie Podpisano porozumienie między Centralnym Portem Komunikacyjnym a GDDKiA w sprawie współpracy przy projektowaniu i realizacji infrastruktury drogowej wokół Centralnego Portu Lotniczego.

Inwestycje obejmują nowe połączenia, w tym węzeł z autostradą A2, obwodnice lotniska i przebudowę fragmentu DK50, które mają zapewnić szybki dojazd do portu.

Rozpoczął się przetarg na budowę ok. 90 km nowych dróg wokół lotniska, do którego zaproszono 14 wykonawców.

Budowa Portu Polska to nie tylko terminal i pasy startowe. Równolegle powstanie kompleksowa sieć dróg, które umożliwią sprawny dojazd zarówno pasażerom, jak i transportowi towarowemu. Niedawno podpisane porozumienie między GDDKiA a spółką Centralny Port Komunikacyjny ustala ramy współpracy przy projektowaniu i realizacji nowej infrastruktury drogowej.

Nowe drogi zapewnią szybki i wygodny dojazd do lotniska

Jak informują drogowcy, nowe inwestycje obejmują kilka strategicznych połączeń. Autostrada A2 zostanie skomunikowana z lotniskiem poprzez nowy węzeł w Baranowie. Powstaną także wschodnia i północna obwodnica lotniska, które zostaną przedłużone do drogi krajowej nr 50. Dodatkowo przebudowany zostanie odcinek DK50 między Cyganką a węzłem Wiskitki, co usprawni ruch w kierunku A2. Wszystkie te elementy mają zapewnić szybki i wygodny dojazd do Portu Polska zarówno dla kierowców prywatnych, jak i transportu towarowego.

Najważniejsze trasy włączone zostaną do sieci dróg krajowych i po zakończeniu prac przejmie je GDDKiA. Pozostałe odcinki, w tym drogi lokalne i dodatkowe jezdnie obsługujące tereny sąsiednie, trafią w gestię samorządów.

Współpraca GDDKiA z Centralnym Portem Komunikacyjnym

Centralny Port Komunikacyjny odpowiada za przygotowanie i realizację całego układu drogowego - uzyskuje decyzje administracyjne, projektuje drogi, nadzoruje wykonawców, zajmuje się zakupem nieruchomości i wypłatą odszkodowań oraz sporządza dokumentację powykonawczą. Do momentu formalnego przekazania dróg spółka będzie również dbać o ich utrzymanie.

Obecnie ruszył już przetarg na budowę układu drogowego wokół lotniska. Do składania ofert zaproszono 14 wykonawców, którzy wcześniej podpisali umowy ramowe ze spółką. Inwestycja obejmuje około 90 km nowych dróg, które połączą Port Polska z istniejącą siecią komunikacyjną. Dzięki temu powstanie sprawny system dojazdowy, ułatwiający podróż zarówno kierowcom prywatnym, jak i transportowi publicznemu.

