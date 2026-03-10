W skrócie Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy autostrady A4 na odcinku Brzęczkowice – Byczyna, obejmującej dobudowę trzeciego pasa ruchu.

Planowane są modernizacje infrastruktury towarzyszącej, w tym przebudowa węzłów Jeleń i Byczyna oraz miejsc obsługi podróżnych Zastawie i Kępnica.

Realizacja inwestycji, obejmująca również fragmenty w Małopolsce, ma rozpocząć się pod koniec dekady i zakończyć w latach 2030-2032, przy czym harmonogram zależy od postępu prac projektowych i uzyskania finansowania.

To jeden z najbardziej obciążonych fragmentów A4 w Polsce

Ogłoszone postępowanie dotyczy przygotowania dokumentacji niezbędnej do przyszłej przebudowy 15,6-kilometrowego fragmentu autostrady. Termin składania ofert wyznaczono na 23 kwietnia, a sama inwestycja wpisuje się w szerszy plan modernizacji A4 w województwach śląskim i małopolskim, obejmujący łącznie blisko 120 kilometrów trasy, w tym obecnie koncesyjny odcinek między Krakowem a Katowicami.

Do tej koncesyjnej części autostrady należy właśnie odcinek Brzęczkowice - Byczyna.

Umowa koncesyjna obowiązuje do marca 2027 roku i zgodnie z zapowiedziami resortu infrastruktury nie zostanie przedłużona. To właśnie wygaśnięcie koncesji umożliwi realizację państwowych inwestycji i rozpoczęcie przebudowy jednej z najbardziej obciążonych dróg w kraju.

Nie tylko dodatkowy pas ruchu. Co jeszcze zmieni się na trasie?

Plan zakłada dobudowę trzeciego pasa ruchu na obu jezdniach, co wiąże się nie tylko z poszerzeniem samej drogi, lecz także z modernizacją infrastruktury towarzyszącej. W zależności od wyników prac projektowych przebudowane lub rozbudowane mogą zostać węzły Jeleń i Byczyna, tak aby odpowiadały nowemu układowi drogi.

Zmiany obejmą również miejsca obsługi podróżnych Zastawie i Kępnica w Jaworznie. Ich układ ma zostać dostosowany do szerszej autostrady, a funkcjonalność rozszerzona. Równolegle planowane jest przygotowanie projektu koncepcyjnego, który pozwoli dokładnie określić zakres przebudowy obiektów mostowych i uporządkować dalsze etapy inwestycji.

Harmonogram rozpisany na lata. Najpierw projekty i analizy

Według obecnych założeń budowa dodatkowego pasa ruchu mogłaby rozpocząć się pod koniec dekady, a zakończenie prac przewidywane jest na lata 2030-2032. Ostateczny termin zależy jednak od postępu projektowania, uzyskania decyzji administracyjnych, analiz ruchu oraz zapewnienia finansowania.

Zmiany organizacyjne dotyczą także sposobu realizacji inwestycji. Zdecydowano się na tradycyjny model przygotowania, który zakłada pełne opracowanie dokumentacji przed rozpoczęciem robót. Ma to ułatwić dopasowanie rozwiązań do układu drogowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz ograniczyć utrudnienia dla kierowców w trakcie prac.

Już za rok na autostradzie A4 znikną bramki Damian Klamka East News

To jeszcze nie koniec. Rozbudowa A4 to większy plan

Co jednak istotne - rozbudowa A4 nie ograniczy się wyłącznie do śląskiego fragmentu. Także w Małopolsce, między węzłami Byczyna i Balice, analizowana jest budowa trzeciego lub nawet czwartego pasa ruchu wraz z przebudową obiektów inżynierskich, węzłów oraz miejsc obsługi podróżnych. Harmonogram realizacji tego odcinka przewidziano na ten sam okres co inwestycję po stronie śląskiej.

Skala planowanych działań wynika z dużego natężenia ruchu. Na odcinku przebiegającym przez Katowice każdego dnia przejeżdża ponad 100 tys. pojazdów, a między Katowicami a Balicami od kilkudziesięciu do ponad 70 tysięcy aut na dobę. Wyniki kolejnego Generalnego Pomiaru Ruchu, które mają zostać opublikowane w drugiej połowie roku, będą podstawą dalszych decyzji projektowych.

