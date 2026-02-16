W skrócie Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział rozbudowę autostrady A4 między Krakowem a Katowicami nawet do czterech pasów i zniesienie opłat od 2027 roku.

Proces inwestycyjny obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła wpisanie projektu do rządowego programu.

Planowana jest także rozbudowa obwodnicy Krakowa wraz z budową mostu na Wiśle, a obecnie opłaty za przejazd rosną i mają osiągnąć 36 zł od kwietnia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

34 zł za 61 kilometrów i regularne korki przy bramkach - tak dziś wygląda przejazd A4 między Krakowem a Katowicami. Minister infrastruktury zapowiada koniec opłat i największą przebudowę tego odcinka od lat.

- Podpisałem trzy aneksy dotyczące rozbudowy autostrady A4 od węzła w Balicach do granicy województwa śląskiego i opolskiego. Dotyczą zaplanowania, przeanalizowania, a w konsekwencji rozbudowania autostrady A4 o dodatkowe trzeci i czwarty pas ruchu - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak, cytowany przez Gazetę Krakowską.

Rozbudowa A4 nawet do czterech pasów. Inwestycja za 10 mld zł

Chodzi o jeden z najbardziej zatłoczonych odcinków drogowych w kraju. Trasa łącząca Małopolskę i Śląsk obsługuje intensywny ruch lokalny, tranzytowy oraz dojazdy do aglomeracji krakowskiej i katowickiej. W godzinach szczytu tworzą się tam regularne zatory - szczególnie w rejonie Balic oraz bramek poboru opłat.

Według danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad średni dobowy ruch na tym odcinku przekracza 40 tys. pojazdów, a w newralgicznych punktach jest jeszcze wyższy. Przy dwóch pasach ruchu w każdą stronę przepustowość trasy od lat jest na granicy wydolności.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza, że projekt jest już wpisany do rządowego programu inwestycyjnego.

"Szykujemy się do rozbudowy A4 Katowice - Kraków, która wpisana jest do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Szczegóły dotyczące poszerzenia autostrady, przy wykorzystaniu szerokiego pasa rozdziału, poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowań do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy tej dokumentacji" - informuje GDDKiA.

Koniec opłat na A4 od marca 2027 roku

Minister jednoznacznie zapowiedział również zakończenie poboru opłat na odcinku Kraków - Katowice po wygaśnięciu umowy koncesyjnej.

- Od 16 marca 2027 roku droga będzie zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Opłat nie będzie, bramek nie będzie

Oznacza to, że państwo przejmie odcinek zarządzany dziś przez koncesjonariusza, a kierowcy samochodów osobowych przestaną płacić za przejazd.

Obecnie odcinek Kraków - Katowice jest zarządzany przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska na podstawie umowy koncesyjnej zawartej w latach 90. To jeden z nielicznych fragmentów autostrad w Polsce, gdzie funkcjonuje klasyczny system bramkowy.

Ostatnia podwyżka opłat. Przejazd ma kosztować 36 zł

Stawki za przejazd były w ostatnich latach systematycznie podnoszone. W 2023 roku opłata dla samochodów osobowych wzrosła do 16 zł za każdą z dwóch bramek, a następnie została podniesiona do 17 zł. Oznacza to, że przejazd całym 61-kilometrowym odcinkiem kosztuje dziś 34 zł w jedną stronę. Od kwietnia tego roku cena ma wzrosnąć o kolejną złotówkę na każdej bramce, czyli za pokonanie tego odcinka kierowcy aut osobowych zapłacą 36 zł.

Koncesjonariusz podwyżki uzasadnia tak, jak zwykle - rosnącymi kosztami bieżącego utrzymania autostrady i koniecznością przeprowadzania remontów.

Rosną stawki firm budowlanych i ceny materiałów, zatem korekta opłat o 1 zł jest niewielka. Obecna cena za 1 przejazd jest daleka od maksymalnej, którą dopuszcza umowa ze stroną publiczną

Podwyżki spotykały się z krytyką kierowców i samorządowców, którzy wskazywali zarówno na wysokie koszty przejazdu, jak i na utrzymujące się korki przy bramkach.

Trzeci pas także na obwodnicy Krakowa. 2,5 mld zł na nowy most

Rozbudowa ma objąć również fragment obwodnicy autostradowej Krakowa. Poszerzony ma zostać odcinek od węzła Balice do zjazdu na Zakopane przy ul. Kąpielowej.

- Prawdopodobnie w połowie roku wystąpimy o wydanie decyzji środowiskowej na odcinek od Balic do zjazdu na Zakopane. Przygotowaliśmy 2,5 mld zł na tę potężną inwestycję, zakładającą poszerzenie o trzeci pas ruchu, wybudowanie mostu na Wiśle oraz budowę nowej sieci dróg dojazdu. Koniec z wiecznymi korkami - podkreślił minister.

Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, w ciągu najbliższych lat jedna z najbardziej zakorkowanych autostrad w Polsce przejdzie największą modernizację w swojej historii.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL