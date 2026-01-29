Spis treści: O ile podrożeje przejazd autostradą A4 od 1 kwietnia 2026? Dlaczego Stalexport chce podnieść ceny? Autostrada A4 od lat jest w ciągłym remoncie Autostrada A4 Kraków - Katowice będzie darmowa

To już smutna norma - stawki za przejazd A4 od lat podnoszone są 1 kwietnia. Nie inaczej będzie w tym roku. Co prawda Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dopiero wystosował odpowiedni wniosek w tej sprawie, ale dyrektor GDDKiA może wyrazić swoje negatywne stanowisko w tej sprawie, ale nie jest w stanie zablokować podwyżki.

O ile podrożeje przejazd autostradą A4 od 1 kwietnia 2026?

We wniosku wskazano, że opłata od samochodów osobowych miałaby wzrosnąć z 17 do 18 zł na bramce. Należy też pamiętać, że na mierzącym jedynie 60,9 km długości odcinku, bramki z opłatami znajdują się w dwóch miejscach - w Balicach oraz Mysłowicach. Cenę przejazdu całym tym fragmentem autostrady A4, należy więc liczyć podwójnie. To oznacza, że kierowcy samochodów osobowych zamiast 34 zł będą płacić 36 zł.

Stalexport chce również, by dla samochodów kategorii 2, 3, 4 i 5 opłata na jednej bramce wzrosła z 52 do 55 zł, czyli ze 104 do 110 zł za cały odcinek. Przy czym dla kategorii 2 i 3 (samochody osobowe z przyczepami i dostawcze) utrzymana miałaby zostać bonifikata w wysokości 22 zł, zatem obecna opłata dla pojazdów tych kategorii w wysokości 30 zł wzrosłaby do 33 zł, czyli z 60 do 66 zł za cały odcinek.

Z kolei kierowcy samochodów ciężarowych będą musieli płacić 110 zamiast 104 zł.

Dlaczego Stalexport chce podnieść ceny?

Koncesjonariusz podwyżki uzasadnia tak, jak zwykle - rosnącymi kosztami bieżącego utrzymania autostrady i koniecznością przeprowadzania remontów.

Rosną stawki firm budowlanych i ceny materiałów, zatem korekta opłat o 1 zł jest niewielka. Obecna cena za 1 przejazd jest daleka od maksymalnej, którą dopuszcza umowa ze stroną publiczną

Autostrada A4 od lat jest w ciągłym remoncie

Stalexport przypomniał, że pieniądze z opłat za przejazd wydawane są na inwestycje i utrzymanie trasy w wysokim standardzie. W 2025 r. oddano do użytku ok. 35 km nowej jezdni, a w 2026 r. wyremontowane zostaną kolejne 32 km, co oznacza, że do końca 2026 roku cała trasa A4 Katowice-Kraków będzie posiadała nową, wytrzymałą nawierzchnię - znacznie lepszą względem stanu z początku obowiązywania koncesji.

- Spółka zobowiązana jest do utrzymania trasy w bardzo dobrym stanie i w takim standardzie musi przekazać autostradę stronie publicznej za rok - dodał Gryt.

Autostrada A4 Kraków - Katowice będzie darmowa

30-letnia koncesja dla Stalexport Autostrada Małopolska S.A. na mocy której spółka zarządza autostradą A4 Kraków - Katowice wygaśnie w marcu 2027 roku. Tym samym, 1 kwietnia przyszłego roku zarządzanie fragmentem autostrady A4 Kraków-Katowice przejmie Skarb Państwa, a dla kierowców oznacza to jedno - nie muszą się obawiać kolejnej podwyżki bo za jazdę samochodami osobowymi nie trzeba będzie już płacić.

Nowa Toyota RAV4 deklasuje spalaniem. Nawet 4,9 l/100 km INTERIA.PL