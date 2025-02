Kwestia poszerzenia istniejącego odcinka autostrady A2 pomiędzy Warszawą i Łodzią podnoszona jest od 2022 roku. Powoli jednak inwestycja nabiera rozpędu. W październiku 2024 roku do wojewody łódzkiego i mazowieckiego trafiły wnioski o wydanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) na poszerzenie autostrady. Jeszcze do niedawna przedstawiciele łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informowali, że ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót w terenie zaplanowane jest na drugą połowę 2025 roku, zaś podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac n pierwszą połowę 2026 r. Z najnowszych informacji wynika jednak, że cały proces może przyspieszyć.

Rozpisanie przetargu na rozbudowę odcinka ma nastąpić jeszcze w pierwszym półroczu 2025 roku – poinformował portal rynekinfrastruktury.pl rzecznik łódzkiego oddziału GDDKiA, Maciej Zalewski. To jednak nie wszystko. Przedstawiciel zarządcy drogi dodał, że do końca tego roku powinno nastąpić także podpisanie umów z wyłonionymi wykonawcami .

Łącznie na przebudowę czeka 92 km, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km obejmą prace na wysokości węzła Łódź Północ (skrzyżowanie A1 z A2). Docelowo A2 będzie miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od wspomnianego już węzła Łódź Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy na odcinku od węzła Pruszków do węzła Konotopa (ok. 4,7 km). W efekcie po ukończeniu rozbudowy A2 przejęłaby miano najszerszej autostrady w naszym kraju od A1. Dzierżąca obecnie ten tytuł A1 oferuje trzy pasy w każdym kierunku na odcinku 82 km - między Tuszynem i Częstochową.