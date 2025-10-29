Spis treści: Droga krajowa nr 8 - od Kudowy-Zdroju do Raczek Droga ekspresowa S8 i autostrada A8 Bezpieczna "ósemka" - droga po zmianach Najdłuższa droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 8 - od Kudowy-Zdroju do Raczek

Droga krajowa nr 8 (DK8) zaczyna się przy granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju, a kończy w Raczkach w województwie podlaskim. Jej długość to ok. 780 km. Trasa biegnie przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie. Łączy południe kraju z północno-wschodnim jego krańcem, przecinając tereny górskie, nizinne i miejskie.

DK8 stanowi polski odcinek trasy międzynarodowej E67, czyli Via Baltica, prowadzącej z Czech przez Polskę, Litwę i Łotwę aż do Estonii. Odcinek Warszawa - Piotrków Trybunalski był dawniej częścią tzw. Gierkówki, jednej z najważniejszych dróg budowanych w latach 70.

Droga ekspresowa S8 i autostrada A8

Z całkowitej długości DK8 aż ok. 530 km stanowi droga ekspresowa S8, a kolejne kilkanaście kilometrów to odcinek autostrady A8, czyli Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. To jedna z najlepiej rozwiniętych tras w kraju pod względem przepustowości i komfortu jazdy.

Trasa ekspresowa łączy m.in. Wrocław, Piotrków Trybunalski, Warszawę i Białystok. Jest głównym korytarzem transportowym między centrum Polski a Podlasiem, wykorzystywanym przez kierowców osobowych i transport ciężki jadący w kierunku Litwy czy Łotwy.

W planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest dalsza rozbudowa południowego odcinka. W programie budowy dróg do 2030 r. uwzględniono przedłużenie S8 do granicy państwa w Boboszowie. Ma to poprawić komunikację Kotliny Kłodzkiej i zwiększyć ruch turystyczny w regionie.

Bezpieczna "ósemka" - droga po zmianach

DK8 ma za sobą trudną historię. Jeszcze kilkanaście lat temu uznawano ją za jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w Polsce. W 2007 roku GDDKiA wprowadziła program "Drogi zaufania - Bezpieczna ósemka", który obejmował modernizację infrastruktury, poprawę oznakowania i zwiększenie liczby przejść dla pieszych.

Dziś większość dawnej "ósemki" to nowoczesna droga ekspresowa z dwoma pasami w każdą stronę i bezkolizyjnymi węzłami. W grudniu 2022 roku skrócono jej formalny przebieg, obecnie kończy się w Raczkach na węźle z S61, a odcinek do granicy w Budzisku włączono do DK61. Zmiana uporządkowała numerację w ramach Via Baltica.

Najdłuższa droga krajowa w Polsce

Droga krajowa nr 8 to kluczowy szlak dla transportu i gospodarki. Łączy południową granicę kraju z korytarzem północno-wschodnim, obsługując zarówno ruch lokalny, jak i międzynarodowy. Dla transportu ciężkiego to ważny korytarz północ-południe, prowadzący z Czech przez centralną Polskę do krajów bałtyckich.

Dzięki nowym odcinkom ekspresowym DK8 pozwala przejechać z Wrocławia do Białegostoku w ok. 6 godzin. Modernizacje i rozbudowy sprawiły, że trasa, niegdyś kojarzona z wypadkami i korkami, dziś jest jedną z najnowocześniejszych dróg w kraju.

