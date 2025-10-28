Spis treści: Ile kilometrów łącznie mają autostrady w Polsce? Która autostrada jest najdłuższa w Polsce? Kiedy zakończono budowę A4? Która autostrada jest dłuższa: A1 czy A2?

Ile kilometrów łącznie mają autostrady w Polsce?

Pod koniec 2025 roku kierowcy mogą skorzystać z niemal 5,3 tys. km (dokładnie 5 299). Wszystkie przejezdne odcinki autostrad w naszym kraju stanowią 1 884 km. W skład tej sieci wchodzą trasy A1, A2, A4, A6, A8 (Autostradowa Obwodnica Wrocławia), A18. Trzy trasy z tej listy łączą poszczególne granice naszego kraju. Wiele osób w związku z tym zastanawia się, która z polskich autostrad jest najdłuższa.

Która autostrada jest najdłuższa w Polsce?

Miano najdłuższej autostrady w naszym kraju dzierży A4. Liczy ona obecnie 669 km. To kluczowe połączenie na południu naszego kraju. Zaczyna się w Jędrzychowicach na granicy z Niemcami (łączy się z niemiecką A4) i prowadzi do Korczowej przy granicy z Ukrainą. A4 biegnie przez pięć województw: od zachodu to kolejno: dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie. Tym samym trasa ta spina największe miasta południowej części kraju, czyli Legnicę, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów.

Autostrada A4 wchodzi w skład międzynarodowej trasy E40, która swój początek ma we francuskiej miejscowości Calais i prowadzi aż do Kazachstanu. Polski odcinek ma szczególną rolę, ponieważ prowadzi aż do wschodniej granicy Unii Europejskiej.

Kiedy zakończono budowę A4?

Co ciekawe, początki autostrady A4 sięgają lat 30. XX wieku. Wytyczono wówczas przebieg autostrad RAB 9 relacji Berlin - Wrocław oraz RAB 29 Wrocław - Bytom (przypomnijmy, że w czasach II Rzeczpospolitej miasta te leżały na terenie Niemiec). Stworzone odcinki przetrwały aż do lat 90 XX wieku.

Budowa A4 przez polskie władze ruszyła jeszcze w czasach Edwarda Gierka. Realizacja pierwszego odcinka, od granicy obecnych województw śląskiego i małopolskiego do obecnego węzła Balice, rozpoczęła się w 1976 roku i trwała 10 lat. Warto zaznaczyć, że wówczas była ona budowana w ramach drogi krajowej, a nie autostrady. Ostatnim fragmentem, już, autostrady A4 oddanym do użytku był odcinek Rzeszów Wschód - Jarosław Zachód. Kierowcy skorzystali z niego w 2016 roku. Obecnie jedynymi działaniami prowadzonymi na autostradzie są modernizacje i remonty.

Która autostrada jest dłuższa: A1 czy A2?

A jak prezentuje się A4 na tle innych dużych autostrad mających spinać granice naszego kraju? Druga arteria biegnąca ze wschodu na zachód to A2. Docelowo będzie ona liczyć ok. 620 km, a uwzględniając przebieg przez obwodnicę Warszawy, w standardzie drogi ekspresowej będzie to łącznie ok. 657 km. Obecnie A2 prowadzi od zachodniej granicy naszego kraju do Siedlec. Pozostałe odcinki autostrady pozostają na różnych etapach realizacji.

Z kolei kluczowe połączenie na osi północ-południe, czyli A1, ma 584 km i, podobnie jak A4, została już skończona w 2023 roku. Warto zaznaczyć, że zarówno A2, jak i A4 przecinają się z A1, tworząc w ten sposób kluczowe węzły transportowe.

Pozostałe autostrady w naszym kraju to w gruncie rzeczy trasy mające znaczenie dla określonych regionów. Autostrada A6 prowadzi ze Szczecina do granicy z Niemcami, gdzie przechodzi w autostradę A11. Trasa liczy blisko 30 km. Autostrada A8 (Autostradowa Obwodnica Wrocławia) ma niespełna 23 km. Tym samym jest ona najkrótszą autostradą w naszym kraju. Z kolei autostrada A18 liczy ok. 70 km i stanowi połączenie polskiej autostrady A4 z niemiecką A15.

