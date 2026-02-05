W skrócie Maszyna TBM „Karpatka” na budowie S19 Rzeszów – Babica zakończyła drążenie pierwszej nitki tunelu.

Przeprowadzono operację obrotu maszyny TBM o 180 stopni i jej transport przy użyciu systemu Air Mover z poduszkami powietrznymi.

Po przeglądzie maszyna zostanie złożona na portalu północnym tunelu, by rozpocząć drążenie drugiej nitki.

Budowa S19 Rzeszów - Babica. Tunel i przełomowy moment

Realizowany odcinek drogi ekspresowej S19 między Rzeszowem Południe a Babicą to jedna z najbardziej wymagających inwestycji drogowych w Polsce. Kluczowym elementem tej trasy jest tunel, który musi zostać wydrążony pod trudnym, górzystym terenem Podkarpacia. To właśnie tutaj pracuje maszyna TBM o nazwie "Karpatka", która wcześniej zakończyła drążenie pierwszej nawy tunelu.

Zakończenie tego etapu nie oznacza jednak przerwy w pracy. Zanim maszyna rozpocznie wiercenie drugiej nitki, musi zostać fizycznie odwrócona i przetransportowana na drugi portal tunelu. Operacja obrotu całej konstrukcji o 180 stopni jest jednym z najbardziej złożonych momentów całej budowy.

Obrót maszyny TBM "Karpatka". Operacja podzielona na etapy

Jak informuje rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, cały proces został szczegółowo zaplanowany i rozpisany na kolejne etapy. Najpierw przygotowano specjalne betonowe płyty oraz kołyski, które umożliwiają bezpieczne posadowienie elementów maszyny. Następnie rozpoczął się demontaż TBM na mniejsze, kluczowe moduły.

"Karpatka" została podzielona na pięć głównych części. Najcięższym i najbardziej charakterystycznym elementem jest tarcza drążąca, składająca się z głowicy skrawającej oraz masywnej obudowy. To właśnie ten element odpowiadał za przebijanie się przez skały i grunt podczas drążenia pierwszej nitki tunelu. Pozostałe cztery moduły to bramownice zaplecza technicznego, w których znajdują się systemy elektryczne, hydrauliczne oraz sterujące pracą maszyny.

System Air Mover. Jak przesuwa się konstrukcje ważące tysiące ton

Najbardziej widowiskowym momentem całej operacji jest transport tarczy drążącej. Do jej przemieszczenia wykorzystano specjalistyczny system poduszek powietrznych Air Mover. To rozwiązanie pozwala unosić ogromne konstrukcje nad powierzchnią terenu, minimalizując tarcie i potrzebną siłę uciągu.

Tarcza zostaje umieszczona na platformie wyposażonej w poduszki pneumatyczne, które wypełniane są sprężonym powietrzem. W efekcie cała konstrukcja "unosi się" na cienkiej warstwie powietrza i może być przesuwana z niezwykłą precyzją. W konfiguracji transportowej system Air Mover wykorzystuje aż 80 poduszek o bardzo dużej nośności, co umożliwia przenoszenie elementów o masie sięgającej nawet 2700 ton.

Obrócenie maszyny TBM na budowie S19 to trudna operacja GDDKiA

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest bezpieczne i kontrolowane przemieszczanie najcięższych elementów maszyny TBM bez ryzyka uszkodzenia nawierzchni lub samej konstrukcji. W całym procesie bierze udział około 110 osób.

Druga nitka tunelu S19. Co dalej z maszyną TBM

Po zakończeniu przeglądu "Karpatka" zostanie ponownie złożona w specjalnej kołysce startowej na portalu północnym tunelu. To właśnie stamtąd rozpocznie drążenie drugiej nawy, przeznaczonej dla prawej jezdni drogi ekspresowej S19.

Dopiero po wykonaniu obu nitek tunelu możliwe będzie dalsze wykończenie obiektu oraz prace związane z infrastrukturą drogową wewnątrz tunelu. Jest to jeden z kluczowych etapów, który zadecyduje o terminowym oddaniu trasy do ruchu.

Plac budowy drogi S19 Rzeszów-Babica GDDKiA

S19 i Via Carpatia. Jedna z najważniejszych inwestycji drogowych

Odcinek S19 Rzeszów Południe - Babica realizowany jest w systemie "Projektuj i buduj". Wartość kontraktu przekracza 2,2 miliarda złotych, co pokazuje skalę i znaczenie tej inwestycji.

Trasa S19 stanowi fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który ma połączyć północ i południe Europy, od krajów bałtyckich po Bałkany. Zgodnie z obecnymi planami, nowy odcinek drogi ekspresowej ma być przejezdny w 2028 roku.

