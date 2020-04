Policja apeluje. Nie trzymać kluczyków blisko drzwi i okien!

​Dwa samochody Audi A6 i BMW X6 warte w sumie 590 tys. zł skradziono na terenie powiatu kępińskiego w ciągu ostatnich dwóch nocy. W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie kradzieżami pojazdów apelujemy o właściwe zabezpieczanie swojego mienia - poinformował w środę rzecznik prasowy kępińskiej policji st. post. Rafał Stramowski.

Zdjęcie / Adam Staśkiewicz /East News Bezpieczeństwo ​Masz w swoim aucie system bezkluczykowy? Pamiętaj o pudełku

W środę około godz. 3 w nocy na ul. Armii Krajowej w Kępnie skradziono samochód BMW X6, koloru srebrnego, rocznik 2016. Właściciel oszacował wartość pojazdu na 500 tys. zł. Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek z posesji w Chojęcinie skradziono Audi A6, koloru czarnego, rocznik 2015 o wartości 90 tys. zł.

"W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie kradzieżami pojazdów między innymi na terenie powiatu kępińskiego apelujemy, zwłaszcza do właścicieli pojazdów, mieszkań, domów i innych obiektów, o właściwe zabezpieczenie własnego mienia w celu uniknięcia kradzieży i tego typu nieprzyjemnych sytuacji" - poinformował rzecznik prasowy kępińskiej st. post. Rafał Stramowski.



Policja podpowiada, że jeżeli istnieje taka możliwość, to samochody należy chować do garaży a bramy wjazdowe na posesjach zamykać, zdalne kluczyki od samochodów trzymać w miejscu bezpiecznym, daleko od drzwi wejściowych, okien i balkonów.



"Jeśli samochody posiadają wbudowane urządzenia zdalnego namierzania to pamiętajmy, aby to urządzenie było zawsze włączone" - powiedział rzecznik.