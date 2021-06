Peugeot e-RIFTER w Polskich salonach. Znamy ceny i zasięg

Do polskich salonów wjechał właśnie elektryczny Peugeot e-RIFTER. Samochód ma dwie wersje nadwozia do wyboru (standardowa i przedłużona) i przeznaczony jest raczej dla osób, które nie zapuszczają się zbyt daleko...

Peugeot e-RIFTER powstał na platformie EMP2. Auto napędzane jest elektrycznym silnikiem o mocy 100 kW (136 KM) i 260 Nm. Przyspieszenie do 100 km/h trwa 11,2 s. Prędkość maksymalna to 130 km/h.



Samochód dostępny jest w dwóch wersjach - pięcio i siedmioosobowej - niezależnie od wybranej długości karoserii (4,40 m lub 4,75 m). Ta ostatnia ma nie tylko większy rozstaw osi, ale i wydłużony zwis.



Bagażnik e-RIFTERA ma pojemność od 775 litrów (do wysokości tylnej półki), w wersji 5-miejscowej o standardowej długości. Odmiana przedłużona może się pochwalić przestrzenią ładunkową mieszczącą do 4 000 litrów!



Akumulator ma pojemność 50 kWh i oferuje maksymalny zasięg do 280 km (w trybie ECO o mocy ograniczonej do 60 kW i 180 Nm). Pełne ładowanie ze zwykłego gniazdka (8A) trwa 31 h. Ładując prądem o natężeniu 16A do pełna "zatankujemy" w 15 h. Do wyboru są też dwie ładowarki ścienne: 7,4 kW (ładowanie w 7,5 h) oraz 11 kW (trójfazowa) gawrująca pełne naładowanie w 5 h.



Ceny? Podstawowy, całkiem bogato wyposażony, model Active Pack kosztuje od 144 tys. zł za wersję pięcioosobową ze standardową długością nadwozia. Odmiana przedłużona oferowana jest wyłącznie z wyposażeniem Allure Pack. Ceny tak skonfigurowanego e-RIFTERA zaczynają się od 164 700 zł.



