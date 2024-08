Nowa opłata rejestracyjna uderzy w kierowców? "Nie ma na to zgody"

Opłata rejestracyjna i podatek od posiadania samochodów spalinowych to zapisy w Krajowym Planie Odbudowy zatwierdzonym jeszcze przez rząd PiS. Choć w lipcu Komisja Europejska zgodziła się na zmiany w KPO, to drażliwy temat opłaty rejestracyjnej nadal jest jednym z kamieni milowych. Czy to oznacza, że kierowcy będą musieli wkrótce głębiej sięgnąć do portfeli?

Zdjęcie Co dalej z podatkiem od posiadania samochodów i opłatą rejestracyjną? / KAROLINA MISZTAL/REPORTER / East News