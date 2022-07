Francuzi ograli Rosjan. Łada nie będzie produkować modeli Dacii?

Jak już informowaliśmy, chociaż Renault oficjalnie wycofało się z Rosji sprzedając swoje udziały w AwtoWAZ za symboliczną kwotę 1 rubla, Rosjanie uzyskali od Francuzów licencję na produkcję sztandarowych modeli Dacii.

Chodziło o obecne generacje:



Dustera,

Logana,



Sandero.



Auta, zdaniem rosyjskiej prasy, miałby powstawać w dotychczasowych fabrykach Łady i trafiać na lokalny rynek właśnie pod tą marką. Okazuje się jednak, że uruchomienie produkcji nie będzie proste. Szefostwo AwtoWAZ przyznaje, że Renault spod znaku Łady - o ile w ogóle - Rosjanie spodziewać się mogą najszybciej w przyszłym roku.

Renault - Łada. Licencja licencją, ale części brak

Zdjęcie W Rosji Duster oferowany był pod marką Renault / Informacja prasowa

Wyjaśnijmy: Renault Duster - bo tak nazywała się lokalna, rosyjska, odmiana popularnego suva - wytwarzany był w znacjonalizowanej niedawno moskiewskiej fabryce Renault. Tej samej, w której powstawać mają teraz pojazdy wskrzeszanej marki Moskwicz (najprawdopodobniej przy współpracy z inwestorem z Iranu). Nie wystarczy więc uruchomić linii montażowych od nowa - wcześniej trzeba je przenieść do jednej z fabryk koncernu AwtoWAZ. W tym przypadku jako docelowa lokalizacja wymiany jest macierzysty zakład w Togliatti.



Na tym jednak problemy się nie kończą. Popularny w Rosji Duster zajmuje odległe miejsce w oficjalnej klasyfikacji "rosyjskości" pojazdów prowadzonej przez lokalne Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Na 8800 możliwych do zdobycia punktów, produkty Dacii - modele Duster i Logan - otrzymały w nim po 2199. Oznacza to, że udział importowanych komponentów jest dość wysoki, co znacząco oddala szansę szybkiego uruchomienia produkcji.

Duster jednak nie dla Rosjan? "Tantiemy zjedzą zyski"

Nowy szef Łady - Maxim Sokołov (były minister transportu Federacji Rosyjskiej) stwierdził w jednym z wywiadów, że z uruchomieniem produkcji Dustera wiąże się bardzo dużo zagrożeń, a ewentualnej decyzji w tej sprawie raczej nie należy się spodziewać w tym roku.



Wygląda też na to, że - wbrew prasowym doniesieniom - ewakuującym się w pośpiechu z rosyjskiego rynku Francuzom udało się zawrzeć całkiem korzystne umowy.



W jednym z niedawnych wywiadów Sokołov tłumaczył, że wznowienie produkcji któregokolwiek z modeli Renault - chociaż Łada ma do tego prawo - wiązałoby się z wypłatą wysokich tantiem.