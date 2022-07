Busy to dziś inwestycja lepsza niż mieszkanie. Drożeją w rekordowym tempie

"Używane vany wykorzystywane są w transporcie małych towarów, w tym przesyłek kurierskich, która to branża przeżywa od dwóch lat olbrzymi rozwój, ze względu na zmianę zachowań konsumenckich wywołanych pandemią i obowiązkiem stosowania dystansu społecznego. Wszyscy zaczęliśmy robić zakupy za pośrednictwem internetu, z dostawą towaru do domu, co wpłynęło na wzrost liczby kurierów - tłumaczy Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO