Od grudnia ubiegłego roku mieszkańcy osiedla Chabrów w Opolu systematycznie padali ofiarami wandala, który przebijał opony w ich samochodach. Sprawca działał według utartego schematu - samochody zawsze uszkadzane były w nocy, a ich właściciele dowiadywali się o przykrej niespodziance, gdy rankiem spieszyli się do pracy. Przebite opony miały też charakterystyczne ślady wskazujące, ze do ich uszkodzenia użyto tego samego narzędzia. Kierowcy żyli w coraz większym strachu. Jednej nocy wandal był w stanie unieruchomić kilka pojazdów przecinając kilkanaście opon.



Reklama

Policjani w cywilu w obławie na starszą panią

Do policji wciąż zgłaszali się kolejni poszkodowani, a straty przekroczyły 20 tys. zł. By powstrzymać akty wandalizmu rejon osiedla Chabrów objęty został przez policjantów szczególną troską. Nocą patrolowali go funkcjonariusze po cywilnemu poruszający się nieoznakowanym radiowozem. Policjanci z wydziału kryminalnego skrupulatnie przeglądali zapisy monitoringu. Wyzwanie było spore bo osiedle Chabrów to gęsto zabudowane zbiorowisko bloków i wieżowców z wielkiej płyty, obfitujące w wąskie uliczki i ciasne zaułki.

Wytężona praca przyniosła jednak efekt. Gdy sprawcę udało się wreszcie zatrzymać okazała się nią być... mieszkająca w okolicy 82-letnia emerytka. Starsza pani miała nawet spreparowane specjalnie do przebijania opon narzędzie.

"Wciąż zgłaszają się do nas nowi poszkodowani. Na ten moment mówić już można o ponad 40 uszkodzonych pojazdach i stratach przekraczających 20 tys. zł. Policjanci zbierają materiał dowodowy i wkrótce przekażą sprawę prokuraturze" - tłumaczy w rozmowie z Interią mł. asp. Dariusz Świątczak z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Za zniszczenie mienia znacznej wartości starszej pani grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Można jednak zakładać, że przed postawieniem zarzutów prokurator wystąpi o konsultację medyczną, by ustalić, czy sprawczyni zdawała sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów.



Pomagajmy Ukrainie - ty też możesz pomóc

***