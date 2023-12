Spis treści: 01 Południowokoreańskie wyrzutnie na polskich Jelczach

02 Każda wyrzutnia dysponuje dwoma zasobnikami rakietowymi

03 Polskie Wojsko wzbogaca się także o system Gladius

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, nasze wojsko już wkrótce wzbogaci się o kolejne systemy rakietowe Homar-K. W listopadzie 2022 roku ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak podpisał umowę o wartości 3,55 mld dolarów z koreańskim koncernem Hanwha Aerospace na dostawę 218 wyrzutni z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz zapasem amunicji.

Południowokoreańskie wyrzutnie na polskich Jelczach

Pod nazwą Homar-K kryją się południowokoreańskie wyrzutnie rakiet K238 Chunmoo umieszczone na podwoziach marki Jelcz P882.57. Z Polski pochodzi też dużo podzespołów elektronicznych, jak chociażby zamontowany na pojazdach polski (pochodzący od Grupy WB) system kierowania ogniem Topaz.

Wspomniane podwozie pracuje w układzie czteroosiowym z napędem 8x8x i zostało wyposażone w trzyosobową, opancerzoną kabinę. Całość przystosowano do jazdy na drogach o twardej nawierzchni oraz "w warunkach terenowych". Rozmiary konstrukcji wynoszą około 11 m długości i 2,8 m szerokości. Auto o dopuszczalnej masie całkowitej 22,5 tony potrafi pokonać rów o szerokości do 60 cm i legitymuje się głębokością brodzenia do 1 m.

Zdjęcie HOMAR-K z podwoziem Jelcz P882.57 / fot Jelcz/Hanwha Aerospace /

Pierwsza skonstruowana w ten sposób wyrzutnia dotarła do Polski w sierpniu, po testach na poligonach w Korei Południowej. We wrześniu i listopadzie do Polski dotarło 15 kolejnych modułów wyrzutni, do zamontowania na Jelczach. W drugiej połowie listopada do 18. pułku artylerii w Nowej Dębie trafiła pierwsza wyrzutnia zmontowana już w Polsce.

Każda wyrzutnia dysponuje dwoma zasobnikami rakietowymi

Wyrzutnie Chunmoo zdolne są do wystrzeliwania kilku różnych kierowanych lub niekierowanych pocisków rakietowych. Każda wyrzutnia wyposażona jest w dwa zasobniki, które mogą pomieścić kilka typów rakiet. Jak informuje AU, w każdym zasobniku mieści się, w zależności od stosowanej amunicji:

6 kierowanych rakiet kalibru 239 mm o zasięgu 80 km, albo

1 kierowana taktyczna rakieta kalibru 600 mm o zasięgu 290 km.

Istniejące rozwiązania obejmują ponadto zasobniki na:

20 niekierowanych 131 mm rakiet K33 o zasięgu 36 km,

6 niekierowanych 230 mm rakiet kalibru KM6A2 o zasięgu 45 km, albo

2 kierowane rakiety kalibru 400 mm o zasięgu przekraczającym 200 km.

Ponadto jak podkreśla Agencja Uzbrojenia - każdy z dostępnych zasobników może być załadowany różnymi typami rakiet.