Nie tylko Patrioty. Tak wojsko uratowało legendę polskich dróg

Zakup amerykańskich wyrzutni to efekt realizacji programu obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu WISŁA. Już w 2015 roku wybór padł na amerykańskie wyrzutnie Patriot. Dwie pierwsze baterie wyrzutni rakiet Patriot (w sumie 16 wyrzutni), Polska zakontraktowała już w marcu 2018 roku.



Teraz Departament Stanu wyraził zgodę na zakup kolejnych sześciu baterii, czyli 48 wyrzutni. To kolejny krok przybliżający Polskę do pozyskania nowoczesnego uzbrojenia chroniącego nasze niebo. Obecnie do realizacji zamówienia brakuje już tylko zgody Kongresu USA.



