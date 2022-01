Samochody elektryczne Tesla Semi wyjedzie na drogi jeszcze w tym roku?

Futurystyczna ciężarówka swoje opływowe kształty, a także zdigitalizowane i przestronne wnętrze zawdzięcza projektantom z włoskiej Pininfariny. Nie to jest jednak w nim najważniejsze. Pojazd, wykorzystując 11 kamer, skaner LiDAR , detektor podczerwieni oraz kilka zaawansowanych radarów, oferuje autonomiczność na poziomie czwartym, co oznacza, że większość operacji może wykonywać samemu, a kierowca staje się jedynie "dodatkiem".

Co jednak na pewno nie zachwyci kierowców zawodowych to maksymalny zasięg. Ciągnik przy pełnym obciążeniu (49 ton) może pokonać dystans zaledwie 300 km. Nie jest to wynik, który zachęciłby potencjalnych odbiorców, zwłaszcza, że Xingtu, jak inne pojazdy elektryczne, potrzebuje na naładowanie akumulatorów (przy wykorzystaniu szybkiego ładowania) przynajmniej godziny.

Producent jednak proponuje także inne rozwiązanie - wymianę baterii. Cały proces będzie wymagał jedynie sześciu minut. Nie wiadomo jednak, jak miałoby to wyglądać, a także kiedy i jak producent stworzyłby potrzebną do tego infrastrukturę.

DeepWay, najwidoczniej zdając sobie sprawę z oczywistych ograniczeń projektu, nie potwierdził wejścia pojazdu do produkcji. Firma ma jednak zamiar nadal prowadzić badania oraz prace nad rozwojem technologii związanej z autonomicznością jak również wykorzystaniem technologii bateryjnej w autach ciężarowych.

Pytanie czy Chińczycy zdołają wyprzedzić Amerykanów z Tesli, którzy od jakiegoś czasu pracują nad swoim własnym ciągnikiem o nazwie Semi. Wydaje się, że to właśnie tym drugim bliżej jest do realizacji projektu.

