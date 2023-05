Polonez obchodzi 45. urodziny. Prawda o tym modelu jest brutalna

Spis treści: 01 Skąd się wzięła nazwa Polonez?

Auto stało się jednym z symboli PRL-u, chociaż po serii modernizacji, przetrwało w produkcji aż do kwietnia 2002 roku. Producenci 22 lata bez FSO. Jak zmieniła się polska motoryzacja?

Skąd się wzięła nazwa Polonez?

Nazwa modelu - przynajmniej wg oficjalnej wersji historycznej - wybrana została w ramach ogłoszonego przez "Życie Warszawy" plebiscytu i zaistniała w powszechniej świadomości dopiero w kilka tygodni po rozpoczęciu produkcji.

Władze robiły wszystko by przedstawiać model, jako nowoczesny samochód nie odbiegający od światowej czołówki, ale w rzeczywistości Polonezowi od początku brakowało do niej sporo. Auto określić można mianem "głębokiego liftingu" Polskiego Fiata 125. Oba modele bazowały na wspólnej płycie podłogowej i wykorzystywały "sprawdzoną" technikę przestarzałych Fiatów 1300/1500 (m.in. silnik z wałem korbowym podpartym jedynie na trzech panewkach).



Nowoczesne nadwozie Poloneza skrywało archaiczną technologię

Samochód mógł się więc pochwalić stosunkowo nowoczesnym, zaprojektowanym przez Włochów, nadwoziem, ale z technicznego punktu widzenia, już w momencie debiutu, prezentował się raczej słabo. Śmiało stwierdzić można nawet, że był jednym z niewielu pojazdów w historii motoryzacji, który - patrząc przez pryzmat obiektywnych, mierzalnych wartości (jak chociażby zużycie paliwa, przyspieszenie czy droga hamowania) - wypadał wręcz gorzej od modelu, który miał zastąpić.

Zdjęcie Dziś Polonez staje się autem kultowym / Arkadiusz Ziółek / East News

Wypada bowiem przypomnieć, że pierwsze Polonezy oferowane były jeszcze z silnikami o pojemności 1300 cm (BA/BB) generującymi zaledwie 65 lub 60 KM. W takim zestawieniu samochód rozpędzał się do 100 km/h w czasie ponad 22 sekund.



Oczywiście w FSO doskonale zdawano sobie sprawę ze słabości konstrukcji. Docelowo pod maskę trafić więc miały nowoczesne jednostki napędowe: 1,6 l, 1,8 l i 2,0 l. W ramach tzw. II etapu realizacji, rozpoczęto nawet budowę nowej fabryki silników nad Kanałem Żerańskim.

Rozwiązania prowizoryczne okazały się najtrwalsze

Niestety "obiektywne trudności" sprawiły, że inwestycji nie ukończono nigdy. W efekcie, jak to w Polsce często bywa, prowizorka w postaci silników z Polskiego Fiata 125 okazała się najtrwalsza. Rozwiercona do pojemności 1600 cm3 jednostka napędowa o muzealnej konstrukcji (wałek rozrządu w kadłubie, wał korbowy podparty na trzech łożyskach) przetrwała w ofercie do samego końca produkcji. To samo dotyczy również archaicznego zawieszenia tylnego ze sztywnym mostem zawieszonym na resorach piórowych.



FSO Polonez (1978) 1 / 8 Źródło: Motor

Ale FSO Polonez miał też szereg zalet

Nie ulega jednak wątpliwości, że na tle "Dużego Fiata" ociekający modnym wówczas plastikiem Polonez z nadwoziem typu liftback stanowił zupełnie nową jakość. Dotyczyło to m.in. komfortu jazdy (również akustycznego), bezpieczeństwa biernego czy wyposażenia. Polonez mógł się np. pochwalić regulowaną kierownicą, wkomponowanym w zestaw wskaźników wskazówkowym zegarkiem, czy wycieraczką tylnej szyby.

Zdjęcie Polonezów używała m.in. milicja i pogotowie / Gerard / Reporter

Niestety przestarzała konstrukcja i chybiona polityka eksportowa (zamiast korzystać cieszącego się pewnym zaufaniem nabywców, rozpoznawalnego, znaku "Polski Fiat" promowano nową, nieznaną na Zachodzie markę) Polonez nigdy nie powtórzył eksportowego sukcesu 125p. Mimo tego, blisko 227 tys. z przeszło miliona wyprodukowanych egzemplarzy pojechało zagranicę. Samochody z FSO trafiały głównie do Egiptu, Wielkiej Brytanii, Chin, Finlandii, Grecji, Kolumbii, RFN, Holandii, Belgii i Hiszpanii.

Produkcji Poloneza oficjalnie nigdy nie zakończono

Warto również przypomnieć, że chociaż FSO dawno już zniknęło z motoryzacyjnej mapy świata, produkcji Poloneza oficjalnie nie zakończono nigdy. 22 kwietnia 2002 roku władze fabryki poinformowały jedynie o jej "zawieszeniu". Wkrótce potem na złom trafiły jednak, niezbędne do jej ewentualnego wznowienia, tłoczniki...

