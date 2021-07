Kierowcy przesiadają się na klasyki? Te są najpopularniejsze w Europie

Oldtimery i youngtimery

Wygląda na to, że w branży motoryzacyjnej zapanowała nowa moda na stare auta. Według Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) średni wiek pojazdów na drogach w Wielkiej Brytanii wzrósł do 8,4 lat. To najwyższa średnia wieku w historii, reprezentująca ok. 10 milionów pojazdów z rocznika 2008 i wcześniejszych. Starzenie się europejskiego parku samochodowego dotyczy też innych krajów Starego Kontynentu.

Zdjęcie Mercedes 190 /